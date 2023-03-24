宏都拉斯外長率團赴中國談建交！外交部怒召回我駐宏大使

人民都快餓死了！金正恩愛女被爆　爽穿近6萬元精品外套

▲金正恩的寶貝女兒金朱愛，被爆料近日陪同父親視察時，身上穿著要價近2千元美金的高級名牌外套。（圖／翻攝自中央日報）
▲金正恩的寶貝女兒金朱愛，被爆料近日陪同父親視察時，身上穿著要價近2千元美金的高級名牌外套。（圖／翻攝自中央日報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俗話說「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，形容極端貧富差距下的生活，北韓因天災人禍加上長期被國際制裁，屢屢傳出缺糧甚至有人餓死的消息，不過位於權力最頂端的金氏家族依然奢侈無度，近日頻頻亮相的金正恩寶貝女兒金朱愛，就被爆料身上一件外套要價近2千元美金，換算成台幣將近6萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國《中央日報》、《朝鮮日報》報導，金正恩的女兒金朱愛，本月16日陪父親一起現身洲際彈道導彈發射現場，有眼尖的韓媒放大照片後發現，金朱愛所穿的外套上，可以看到法國高級精品「Christian Dior」特有的圖案，價值據悉達1900美元，且價格會隨著購買的尺碼攀升。

▲有眼尖的韓媒認出金朱愛衣服的圖案，屬於某高級品牌的設計。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲有眼尖的韓媒認出金朱愛衣服的圖案，屬於某高級品牌的設計。（圖／翻攝自朝鮮日報）
報導指出，這意味著北韓領導階層在糧食嚴重的情況下，依然不斷購買奢侈品，而名牌手錶、服飾、首飾也屬於國際社會對北韓的制裁項目。

報導並提到，金正恩在2020年10月10日慶祝勞動黨建黨75周年閱兵式上聲稱，要讓人民戰勝災難，並展現了愛民形象，但當天就被拍到戴著價值1400萬韓元的瑞士奢侈名錶。前北韓駐科威特代理大使柳賢宇在脫北後就曾透露，北韓外交官最重要的工作之一，是依照購物清單幫金正恩一家採買名牌。

諷刺的是，北韓在今年經濟發展的12個重要目標裡，還將「糧食生產」放在首位，聲稱要致力於增加農業產量。

可製造海嘯！北韓測試新型核攻擊無人潛水艇

不滿美韓軍演！北韓進行核戰術演習　金正恩愛女又現身

北韓糧食危機惡化　韓媒：自中國進口食品規模增加

北韓又射彈！不滿美韓軍演　挑釁力度漸強、核試可能增

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀