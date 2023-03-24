人民都快餓死了！金正恩愛女被爆 爽穿近6萬元精品外套
俗話說「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，形容極端貧富差距下的生活，北韓因天災人禍加上長期被國際制裁，屢屢傳出缺糧甚至有人餓死的消息，不過位於權力最頂端的金氏家族依然奢侈無度，近日頻頻亮相的金正恩寶貝女兒金朱愛，就被爆料身上一件外套要價近2千元美金，換算成台幣將近6萬。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》、《朝鮮日報》報導，金正恩的女兒金朱愛，本月16日陪父親一起現身洲際彈道導彈發射現場，有眼尖的韓媒放大照片後發現，金朱愛所穿的外套上，可以看到法國高級精品「Christian Dior」特有的圖案，價值據悉達1900美元，且價格會隨著購買的尺碼攀升。
報導指出，這意味著北韓領導階層在糧食嚴重的情況下，依然不斷購買奢侈品，而名牌手錶、服飾、首飾也屬於國際社會對北韓的制裁項目。
報導並提到，金正恩在2020年10月10日慶祝勞動黨建黨75周年閱兵式上聲稱，要讓人民戰勝災難，並展現了愛民形象，但當天就被拍到戴著價值1400萬韓元的瑞士奢侈名錶。前北韓駐科威特代理大使柳賢宇在脫北後就曾透露，北韓外交官最重要的工作之一，是依照購物清單幫金正恩一家採買名牌。
諷刺的是，北韓在今年經濟發展的12個重要目標裡，還將「糧食生產」放在首位，聲稱要致力於增加農業產量。