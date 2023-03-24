東非狒狒逃跑中！六福村「二次清點」數量驚：多了一隻
桃園市近日出現「東非狒狒」在街上亂竄的事件，平鎮區振興里里長、守望相助隊及六福村日夜搜索，可無奈狒狒太過聰明，失敗告終，目前相關單位還在全力搜捕中。事情發生的第一時間，六福村因被指稱是狒狒所有者緊急回應「園內動物數量沒有少」，不過23日下午進行二次清點時，卻反而發現狒狒的數量比原先列管數量「多一隻」。
記者李惠婷/綜合報導
振興里里長黃志杰表示，該隻東非狒狒在消息爆發前已在平鎮逗留約12天之久，期間僅採食蔬果、未傷害人，他與守望相助隊、六福村獸醫在接獲民眾通報後立即出動，追蹤牠的足跡移動全區7公里，可牠實在非常有警覺心，最終抓捕未果。
六福村在昨（23）日上午緊急澄清狒狒非園內所有，下午又進行了二次確認，新竹縣政府也派員一同稽查，但六福村中狒狒園區占地廣、動物數又多，加上狒狒都集體行動，當人員們數完一群，牠們又移動到另外一邊，造成數數作業異常艱難。
後續人員趁著狒狒休息的時候清點，23日傍晚六福村表示，園內東非狒狒的列管數量為155隻，二次清點後確定並未減少，但比原先數字「多出一隻」。園方對此解釋，原因是今年第一季時有小狒狒出生，還未來的及更新數量，才造成比列管數「多出一隻」的狀況。