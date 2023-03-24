給夏季容易疲勞的你　效果驚人的夏季感冒擊退法

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頭暈、失去平衡可能 來自心臟或腦部疾病感冒流行的季節並非只有冬季，夏季感冒會偷偷潛入因酷暑而疲勞的身體，如果覺得反正之後就會好而掉以輕心，光是身體狀況一直好不起來就很讓人困擾。「人們在夏天不僅容易消耗體力，食慾不振也往往讓人忽視了營養的攝取。此外，由於大家對感冒的意識也不高，即使感冒了也不會改變生活習慣，因此常有人遲遲沒有痊癒。」（入谷榮一醫師，以下皆同）
那麼，到底夏天的感冒和冬天的感冒有哪裡不同？
「冬季流行的病毒以流感病毒為首，它們喜歡寒冷乾燥的環境，而夏季感冒的病毒則喜好高溫潮濕的環境。腸病（Enterovirus）和腺病毒（Adenovirus）是成人感染後容易發病的主要病毒。前者的特徵在於症狀會發在腸道，後者則是喉嚨。」原來夏天感冒會拉肚子或喉嚨超痛，就是這兩種病毒害的。
「夏天的高濕度讓空氣中飄散的病毒數減少，因而不會爆發流行，然而一旦感染，還有可能會引發手足口病或皰疹性咽呷炎等疾病。雖然孩童比較容易感染，但成人也有發病病例。成人一旦發病就有機會發展成重症，因此要特別小心。」當然，夏季感冒也會發燒。明明就只是熱氣，這麼痛苦真是讓人難以忍受。
「如果只是咳嗽或喉嚨痛，很多人都會放著不管，但因為發燒還會造成身體多處痠痛，因此不少人會去求診。然而，除了實在無法忍受的情況之外，我不建議輕易吃藥退燒。因為身體正在跟病毒奮戰，不刻意退燒才能觀察身體的奮戰情況。如果因為高熱造成體力衰退，或是有可能進一步發展成重症時，便需要立即服用退燒藥，但若只是輕微發燒，那麼便無吃藥的必要。」
夏天也要為身體保暖 別忽視了中暑危機要是感染了夏季感冒，要如何早日康復？「要想早日康復，睡眠夏天也要為身體保暖，別忽視了中暑危機和營養補充是基本卻最有效的方法。如果晚上睡不好，那麼白天休息也可以。」另外從感染感冒開始，就可以吃些比較容易消化的食物，讓身體由裡到外暖起來。雖然室外溫度很熱，但只要待在開有空調的室內，身體溫度就會降低。保持身體溫暖對促進血液循環與提高免疫力來說，也是非常重要的一環。此外，「感冒會導致體力衰退與脫水症狀，因而會比平時還要容易中暑，必須更加注意防範。好好聆聽自己身體的聲音，千萬不可硬撐。」
【解說】
入谷內科診所所長
入谷榮一輿水健治
呼吸器專科、過敏專科、癌症治療認證科、日本臨床營養協會支援顧問。針對多種壓力與現代醫學難以治療的問題， 藉由運用草藥的自然療法尋找解決方法的作法備受好評， 並開設日本首創草藥專科門診。平時診療多以講求實證的現代醫療為主， 但對草藥與芳香療法也有深入的研究。著有《打造美麗的草藥習慣》（經濟界出版）。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第31期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57169
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