薔薔遭爆下海做援交？「真兇」竟是妹妹 她當眾發飆狂噴
女星薔薔（林嘉凌）擁有火辣身材、精緻五官，再加上直率嗆辣、自然不做作的個性，深受網友喜愛。她坦言自己的個性是「人不犯我，我不犯人」，只要踩到她的底線，她就會毫不留情讓對方丟臉，就算是家人也一樣。她日前在節目上透露美照曾被盜去援交網站宣傳，結果親妹妹看到後竟然沒先查證，就向身邊親友大肆宣傳「姊姊在做援交」，氣得她在自家車行當眾發飆。
記者郭佩蓉/綜合報導
薔薔日前在節目《小姐不熙娣》表示，自己的照片曾被盜去援交網站上宣傳，結果妹妹看到後竟然沒先向她本人求證，反而在家裡車行大肆宣傳，搞到車行員工、店長和爸爸都知情。妹妹最後甚至主動約「援交妹」出場，想要當場「抓姦」，還事先打電話給薔薔爸媽，問薔薔是否在家，就是要看姊姊是否真的下海做援交。
結果妹妹最後吃鱉，因為薔薔根本就沒有做援交，是照片被盜用。事發當下她人就在家裡，根本沒外出，但什麼都不知情的薔薔卻突然被爸爸興師問罪，不斷責罵她：「做援交？那些照片拍得不三不四，丟臉丟死人！」她才知道自己被誤會了，但是解釋也沒用，爸爸依然罵得很兇，最後甚至和妹妹兩人勾肩搭背到車行。
薔薔當時愈想愈氣，便騎著腳踏車到車行，不顧現場有客人，她直接將冰棒往車上砸，噴得爸爸和妹妹滿頭都是冰屑，破口大罵：「X小？我今天有做援交嗎？她要不要講清楚啊？我什麼時候做援交？而且才三千塊？妳倒好，欺負我！」爸爸眼看薔薔就快失控，趕緊叫薔薔妹道歉：「整個頭髮都是冰啦，趕快跟姊姊道歉！有客人啦！」接著把薔薔的腳踏車推走，才結束這場鬧劇。