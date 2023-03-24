2023最新童書TOP10！這系列霸榜冠亞軍：日本學生超愛它

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若是想要幫助孩子找到讀書動力《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》，還有開賣一個多月即登上暢銷TOP5《在咖啡廳遇見彼得．杜拉克》都是相當不錯的選擇。面對時事與霸凌議題，公民與法治素養也是家長關心的重要議題，第一季熱銷童書前10名就有兩本與培養法律基本素養有關，如《童話陪審團套書》、《給兒童的小六法全書》。
「2023年Q1」童書暢銷排行榜 TOP 10
1、神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用
2、神奇柑仔店13：合身花生與神祕實驗
3、少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態(全套3冊)
4、達克比辦案12-雨林縱火犯：生物多樣性與熱帶雨林生態系
5、在咖啡廳遇見彼得．杜拉克：跟管理大師學5個高效能習慣
6、童話陪審團套書
7、我們為什麼要讀書？為什麼要工作？
8、神奇柑仔店系列1～4（共四冊）
9、給兒童的小六法全書：40堂法律必修課
10、我們的節氣：畫給孩子的二十四節氣變化
此外，外語童書可參考誠品書局整理2023年紐伯瑞兒童文學獎（Newbery Medal）榜單，該獎項為世界上第一個童書獎，1922年首次頒發，致力於表彰傑出的兒童與青少年文學作品。
2023年紐伯瑞（Newbery Medal）兒童文學獎
金獎－Freewater（Amina Luqman-Dawson）
榮譽獎－Iveliz Explains It All（Andrea Beatriz Arango）
榮譽獎－Maizy Chen's Last Chance（Lisa Yee）
榮譽獎－The Last Mapmaker（Christina Soontornvat）