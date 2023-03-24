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2023最新童書TOP10！這系列霸榜冠亞軍：日本學生超愛它

▲2023年第一季童書暢銷排行榜，神奇柑仔店系列奪下三個席次。（示意圖／取自unsplash）
▲2023年第一季童書暢銷排行榜，神奇柑仔店系列奪下三個席次。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

兒童節即將到來，選擇童書當作兒童節禮物，既實用又有教育性，對此，博客來也分享了2023第一季「最夯童書暢銷榜」，由兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》霸榜冠亞軍，也奪下排行中的第八名，熱銷十名中佔據三個席次，該系列更是連續三年獲選日本小學生最愛童書。若是想要培養小朋友的語言能力，誠品書局也整理了紐伯瑞2023年兒童文學獎獲獎作品，父母準備兒童節禮物照著買，絕對不踩雷。

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根據博客來銷售統計，童書中有關「生涯規劃」、「自我管理」、「思考」、「溝通表達」等主題熱賣，2023第一季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》魅力不減，在新作《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》買氣帶領下系列書熱銷萬本，分別奪下了TOP1、2、8，共3個席次，該系列童書更是連續三年獲選日本小學生最愛童書，而作者廣嶋玲子另一重點系列《妖怪托顧所》也有穩定銷量。

▲2023第一季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》奪得冠亞軍。（圖／博客來提供）
▲2023第一季童書暢銷榜，兒童版的解憂雜貨店《神奇柑仔店》奪得冠亞軍。（圖／博客來提供）
若是想要幫助孩子找到讀書動力《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》，還有開賣一個多月即登上暢銷TOP5《在咖啡廳遇見彼得．杜拉克》都是相當不錯的選擇。面對時事與霸凌議題，公民與法治素養也是家長關心的重要議題，第一季熱銷童書前10名就有兩本與培養法律基本素養有關，如《童話陪審團套書》、《給兒童的小六法全書》。

「2023年Q1」童書暢銷排行榜 TOP 10

1、神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用
2、神奇柑仔店13：合身花生與神祕實驗
3、少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態(全套3冊)
4、達克比辦案12-雨林縱火犯：生物多樣性與熱帶雨林生態系
5、在咖啡廳遇見彼得．杜拉克：跟管理大師學5個高效能習慣
6、童話陪審團套書
7、我們為什麼要讀書？為什麼要工作？
8、神奇柑仔店系列1～4（共四冊）
9、給兒童的小六法全書：40堂法律必修課
10、我們的節氣：畫給孩子的二十四節氣變化

▲誠品線上書局整理了紐伯瑞兒童文學獎歷年獲獎作品。（圖／翻攝自誠品線上）
▲誠品線上書局整理了紐伯瑞兒童文學獎歷年獲獎作品。（圖／翻攝自誠品線上）
此外，外語童書可參考誠品書局整理2023年紐伯瑞兒童文學獎（Newbery Medal）榜單，該獎項為世界上第一個童書獎，1922年首次頒發，致力於表彰傑出的兒童與青少年文學作品。

2023年紐伯瑞（Newbery Medal）兒童文學獎

金獎－Freewater（Amina Luqman-Dawson）
榮譽獎－Iveliz Explains It All（Andrea Beatriz Arango）
榮譽獎－Maizy Chen's Last Chance（Lisa Yee）
榮譽獎－The Last Mapmaker（Christina Soontornvat）

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