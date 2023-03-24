六福村幹嘛養一堆狒狒？163隻全台冠軍 內行揭真實原因
桃園平鎮23日爆有狒狒逃脫，雖然有民眾目睹但目前仍然未捕捉到，當時第一時間傳出為「六福村」逃脫的東非狒狒，不過事後六福村二度清點表示「數量並未減少」，事件陷入羅生門。不過由於六福村的狒狒數量屬於全台動物園之冠，就有網友好奇「六福村幹嘛養這麼多狒狒啊？」貼文引起熱議，釣出內行人分享原因。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「目前台灣登記私養的狒狒共有178隻，分散在3間動物園，包括台北市立動物園10隻東非狒狒；六福村150隻草原狒狒、 8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；壽山動物園4隻長鬃狒狒、1隻阿拉伯狒狒等等，其他地方都只養了沒幾隻，六福村卻養了163隻，這樣不是常常為了誰要當王大打出手嗎？幹嘛養這麼多啊？」
貼文一出，不少內行網友紛紛回應「因為六福村接受了以前ㄅㄆㄇ猴園倒閉.....」、「因為ㄅㄆㄇ猴園啊！六福村後來接收了」、「ㄅㄆㄇ猴園好懷念喔」、「ㄅㄆㄇ猴園還真的是新竹人的回憶欸！原來後來是被六福村接收走了」、「ㄅㄆㄇ猴園後來把猴子都贈與六福村吧」。
原來，位於新竹縣寶山鄉「ㄅㄆㄇ猴園」在1985年8月創立，是一個以猴子為主軸的主題樂園，不過在2001年時因為納莉颱風重創園區，當時財力不足以修復園區，因此園區內的猿猴只能贈與六福村接手照顧，才讓六福村現在的猿猴數量成為全台之冠，而「ㄅㄆㄇ猴園」也廢園。