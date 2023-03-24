黃土水藝術生命百年後復活！大型個展明起國美館登場

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黃土水生命最後幾年廢寢忘食致力於創作〈水牛群像〉，企圖再次問鼎帝展，可惜於1930年12月21日因腹膜炎病逝，成為最後遺作。短暫36載人生，黃土水卻為台灣留下無數不朽的經典作品，成為台灣藝術史的巨擘，既奠定台灣近代雕塑走向現代雕塑的基礎，也為台灣美術史開啟了後代可以追隨前進的道路。
文化部政務次長李靜慧昨天在記者會上，感謝彰化高中、太平國小等收藏單位及民間藏家的共襄盛舉，成就了黃土水在台灣最大規模的一次展覽。黃土水以短暫的人生及創作生涯，不斷的將台灣原素、精神、風土民情展現在他的作品裡，而其作品也跨越了政治、文化、歷史，實踐了他心中所追求「一個藝術上福爾摩沙時代的來臨」。
李靜慧強調，文化部會持續重建台灣藝術史工作，繼續挖掘台灣歷史脈絡中藝術家的貢獻與藝術能量，讓台灣的藝術家能夠站在自己土地上，向下扎根，並擴展至國際，「也要讓所有台灣子民為自己的文化、土地感到驕傲，一起努力邁向福爾摩沙時代」。
國美館長廖仁義表示，作為一位台灣美術史學者，看見這次黃土水大展的盛大舉辦，內心感到很激動，「我在20幾歲時沒聽說過黃土水，直到快30歲時才知道有這個人，因此我在日後研究台灣美術史，在課堂上教導學生認識這位偉大的雕刻家。」
他說，很榮幸能在服務國美館期間，在文化部重建台灣藝術史政策下，辦理黃土水這次的重要個展；而原本要在今年年底舉辦的展覽，後來提前至3月25日美術節辦理，更是深具意義。
廖仁義提到，這次展覽共展出37件作品，佔了黃土水短暫一生創作的二分之一，過去國立歷史博物館舉辦黃土水展覽，展出29件作品；高雄市立美術館則是展出22件，能夠持續增加實屬難得。希望未來讓更多散落在各地的黃土水作品有一天能夠再相聚，「黃土水藝術生命的復活需要大家的力量一起完成。」
薛燕玲說，籌劃該展是公務生涯最值得驕傲的事，但馬上遇到「不知道藏家在哪裡」的瓶頸，「尋訪的過程猶如化身柯南」，因此她非常感謝所有藏家的慷慨允借，讓這次展覽順利舉辦。
國美館表示，從黃土水過世至今，日治時期只有1931年遺作展，戰後時期只有1989年與1995年史博館與高美館分別舉辦個展。黃土水的榮耀與悲傷，年代已經久遠，記憶已經模糊，國美館期待藉由這個展覽，重新展現黃土水一生的奮鬥身影及其刻劃的時代印記，既彰顯他藝術生命的不朽，也見證台灣這塊土地的自由與美麗。「台灣土・自由水：黃土水藝術生命的復活」是黃土水過世將近100年最大規模的專業展覽，薛燕玲帶領團隊經過1年的研究、蒐集與梳理，重新踏查與建構，將於25日開幕，展至7月9日，有關該展相關訊息請至官網或Facebook粉絲專頁查詢。