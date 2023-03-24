25歲男治青光眼卻因貓熊眼難社交　靠新藥擺脫困境、交到女朋友

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罹患青光眼有10%失明風險 視神經因壓力受損不可逆三軍總醫院眼科部一般眼科呂大文主任表示，青光眼若未良好控制，恐導致視神經受損引發永久性失明，國際性研究發現，約有10%青光眼患者最終可能失明，目前台灣有43萬名青光眼患者，若不定期回診接受治療，視神經的衝擊恐更為嚴重。
呂大文主任說明，青光眼患者因為眼睛內部壓力太大，眼球底部視神經因壓迫到缺損、變形、凹陷，初期就會影響視力，看物體容易模糊或沒有立體感，例如下台階距離感不容易抓好，跌倒風險上升，生活上恐潛藏很多意外危機。
青光眼病程就像溫水煮青蛙 多數患者傷害到視神經才就醫針對青光眼發生原因，呂大文主任指出，青光眼可分成隅角閉鎖型青光眼，與隅角開放型青光眼，原則上都是眼睛房水遭到堵塞沒有辦法排出，壓迫到眼球導致眼壓上升，早期大部分不會有明顯不適，就像溫水煮青蛙，有些患者在身體檢查時發現才驚覺發現，約3分之2病患在明顯不舒服或症狀後才就醫。
呂大文主任解釋，青光眼治療因類型有所不同，閉鎖型可以先用雷射治療，接著使用藥物，若病況仍不佳就要手術，開放型則多用眼藥水控制，第一線用藥是乙型交感神經阻斷劑，但假使心臟、肺功能不佳、有心衰竭病史等就要用到第二線藥物，如前列腺素衍生物或雙機轉降壓眼藥水等。
擺脫藥物引起的熊貓眼 第二線用藥有新選擇呂大文主任提醒，青光眼第二線用藥前列腺素衍生物，雖能夠增加房水排出，但也會讓色素沉澱，讓眼眶容易發黑，不僅於此，眼眶周邊脂肪組織也會萎縮，看起來類似眼眶凹陷。另一款青光眼第二線藥物雙機轉降壓眼藥水，療效類似，但不容易發生黑眼圈或眼眶凹陷，外觀較不會受到影響。
呂大文主任呼籲，青光眼是慢性疾病，如同高血壓與糖尿病，必須每天點藥控制病情，也要定期回診讓醫生觀察病況，假使控制情況不如預期，就要增加藥物治療，視神經也要規律攝影檢查，增加病況判斷依據，一旦發現加重惡化，就有可能要用到手術，讓青光眼病況能有更好控制。
青光眼病患務必作息規律 熬夜增加疾病控制難度呂大文主任提到，青光眼患者生活作息一定要規律，比較睡著與清醒時，在睡著時眼睛房水分泌數量，僅有不到清醒時50%，簡單來說，也就是睡著時房水分泌較慢，如果熬夜晚睡，等於增加房水分泌，會讓青光眼控制難度增加；呂大文主任強調，青光眼病患最好不要熬夜，維持正常規律作息，才能更好鞏固視力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57233
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