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25歲男治青光眼卻因貓熊眼難社交　靠新藥擺脫困境、交到女朋友

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25歲男治青光眼卻因貓熊眼難社交　靠新藥擺脫困境、交到女朋友

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名25歲社會新鮮人，媽媽與自己都有青光眼，原本使用前列腺素衍生物眼藥水控制病情，但在副作用影響下，眼眶四周越來越黑，個案在社交上越來越沒自信，甚至曾被警察隨機攔檢，懷疑他吸食毒品，在醫生建議下使用新一代雙機轉降壓眼藥水，個案黑眼圈慢慢消失，重拾自信終於有了心愛的女朋友。

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罹患青光眼有10%失明風險　視神經因壓力受損不可逆

三軍總醫院眼科部一般眼科呂大文主任表示，青光眼若未良好控制，恐導致視神經受損引發永久性失明，國際性研究發現，約有10%青光眼患者最終可能失明，目前台灣有43萬名青光眼患者，若不定期回診接受治療，視神經的衝擊恐更為嚴重。

呂大文主任說明，青光眼患者因為眼睛內部壓力太大，眼球底部視神經因壓迫到缺損、變形、凹陷，初期就會影響視力，看物體容易模糊或沒有立體感，例如下台階距離感不容易抓好，跌倒風險上升，生活上恐潛藏很多意外危機。

青光眼病程就像溫水煮青蛙　多數患者傷害到視神經才就醫

針對青光眼發生原因，呂大文主任指出，青光眼可分成隅角閉鎖型青光眼，與隅角開放型青光眼，原則上都是眼睛房水遭到堵塞沒有辦法排出，壓迫到眼球導致眼壓上升，早期大部分不會有明顯不適，就像溫水煮青蛙，有些患者在身體檢查時發現才驚覺發現，約3分之2病患在明顯不舒服或症狀後才就醫。

呂大文主任解釋，青光眼治療因類型有所不同，閉鎖型可以先用雷射治療，接著使用藥物，若病況仍不佳就要手術，開放型則多用眼藥水控制，第一線用藥是乙型交感神經阻斷劑，但假使心臟、肺功能不佳、有心衰竭病史等就要用到第二線藥物，如前列腺素衍生物或雙機轉降壓眼藥水等。

擺脫藥物引起的熊貓眼　第二線用藥有新選擇

呂大文主任提醒，青光眼第二線用藥前列腺素衍生物，雖能夠增加房水排出，但也會讓色素沉澱，讓眼眶容易發黑，不僅於此，眼眶周邊脂肪組織也會萎縮，看起來類似眼眶凹陷。另一款青光眼第二線藥物雙機轉降壓眼藥水，療效類似，但不容易發生黑眼圈或眼眶凹陷，外觀較不會受到影響。

呂大文主任呼籲，青光眼是慢性疾病，如同高血壓與糖尿病，必須每天點藥控制病情，也要定期回診讓醫生觀察病況，假使控制情況不如預期，就要增加藥物治療，視神經也要規律攝影檢查，增加病況判斷依據，一旦發現加重惡化，就有可能要用到手術，讓青光眼病況能有更好控制。

青光眼病患務必作息規律　熬夜增加疾病控制難度

呂大文主任提到，青光眼患者生活作息一定要規律，比較睡著與清醒時，在睡著時眼睛房水分泌數量，僅有不到清醒時50%，簡單來說，也就是睡著時房水分泌較慢，如果熬夜晚睡，等於增加房水分泌，會讓青光眼控制難度增加；呂大文主任強調，青光眼病患最好不要熬夜，維持正常規律作息，才能更好鞏固視力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57233

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