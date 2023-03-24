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采子爆雙劈風波！2年嚴重低潮　自白「有不好的念頭」

▲采子坦言消失的2年期間，遇到人生低潮。（圖／浩瀚宇宙無限提供）
▲采子坦言消失的2年期間，遇到人生低潮。（圖／浩瀚宇宙無限提供）

記者吳雨婕/台北報導

歌手采子在2021年時被爆出「雙劈」醜聞，與邱鋒澤交往的同時，卻介入閨密荳荳與何孟遠間的感情，暌違22個月，她於今（24）日出席公益活動，提到這2年的心情，直言這是她人生的最低谷，還曾一度有不好的念頭。

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采子身穿白色襯衫清爽現身，臉龐似乎比過往消瘦許多，談到復出機緣，她透露全是為了粉絲，「我的粉絲在這2年期間，不斷私訊我，告訴我他們在等待、期待我去兌現陪他們到80歲的承諾。」不過她沒辦法回覆，因為她害怕回應粉絲，粉絲如果截圖發出去，反而會讓粉絲受到攻擊。

▲采子神隱22個月首度現身。（圖／浩瀚宇宙無限提供）
▲▼采子神隱22個月首度現身。（圖／浩瀚宇宙無限提供）
▲采子神隱22個月首度現身。（圖／浩瀚宇宙無限提供）
 
事情發生後的2年來，采子表示當時是人生最低潮的時期，心情起起伏伏，心情好一點時就覺得要去面對這些事情，心情或狀況不好就覺得算了，兩種心情不斷在起伏、拉扯，前期可以用「行屍走肉」形容，也曾逃避，不去想、不去看，甚至有一些不好的念頭，幸好身旁的家人、朋友都有開導她，開始去學著去面對，經過反省後，她直言2年前的自己其實不夠成熟，也不夠了解自己，「我在這2年內，摸清楚到底我要什麼、熱愛什麼，應該怎麼做。」

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