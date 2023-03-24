被爆需量競價開高價也得標！台電：比增加尖載機組更經濟

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昨日晚間有媒體接獲爆料，有許多用電大戶的工廠負責人都收到「需量競價」的得標通知，有部分工廠甚至開出每度電10元高價也得標，被質疑「台電是不是在為可能面臨的缺電危機做準備？」
對此，台電稍早表示，需量反應負載管理措施自民國68年起推動以來已逾40年，包括需量競價、時間電價、計畫性調整用電措施、即時性調整用電措施等多元措施，每年也會持續推陳出新不同措施，提供用戶多元化的選擇。
台電於2015年推動「需量競價」，由用戶就其願意減少的用電，自訂回饋價格，與其他參與用戶及台電發電機組相互競價，用戶得標後配合減少用電，便可依據自訂價格扣減電費，有助於「削峰填谷」抑低尖峰時段用電負載。
台電指出，因尖峰負載小時全年約200小時，只佔全年8760小時的2%，與其為了這200小時的尖峰負載不斷增建尖載機組，其實也可以推動需量反應，這種需求轉移及管理措施，反而更加經濟、更加環保，這是國際電業行之多年的普遍作法。
台電強調，透過需求面聚合各種用戶端資源，不僅可有效減緩供電壓力、友善環境，同時減少尖載機組的開發、降低發電成本。
因應淨零排碳與能源轉型，各國均將需量反應視為電力系統重要資源，以美國加州已推動的「承載順序」（loading order）為例，即要求電源開發時需以需量反應及再生能源優先，其次才是蓋電廠，因此與是否缺電無關。
台電說明，長期推動需量反應措施由用戶自由選用，透過價格誘因引導用戶管理用電，已有顯著成效。以去（2022）年尖載日（7月22日）為例，當日需量反應抑低負載115萬瓩，占系統尖載約2.8%，與美國相當。另外，去年需量反應每度執行成本2.95元，相較僅為一年8760小時中的尖峰200小時投資興建電廠，是兼顧經濟與環保的作法。