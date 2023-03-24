疫後特別預算編列13.5億預備金　時力：師出無名應刪除

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邱顯智批評，現在的民進黨政府就是把預算撥補當作唯一的改革手段，這樣的方式，依舊無法解決基金財務危機。很明顯地，民進黨政府只是把炸彈丟給下一任政府，和下一個世代的人民。勞保破產的警訊並非近幾年才浮現，不論勞動部本身或專家學者早就點出勞保在 10年內會破產的問題，嚴正呼籲勞動部不要再以未達成社會共識為由，拖延勞保條例修法、拒絕召開國是會議。
立委陳椒華表示，這次一點都不特別的3,800億特別預算，竟然編列13.5億的預備金應當全數減列，昨日協商會場中民進黨立委還護航表示：「會編列預備金是因為很難預期接下來到今年底以前會有多少新生兒出生」，這樣的說法根本本末倒置，所謂預算就是要能根據過往資料，以及未來可能發生之狀況來預先估列，怎麼能先預開一張13.5億的空白支票隨時提現，這完全不符合預算法第83條所提到的可編列特別預算的理由，這師出無名的預備金編列，應該全數刪除。
立委王婉諭則表示，在預算開始執行之後，行政院應該「逐年」提出本特別預算的執行成效報告，並向立法院進行專報。畢竟在短時間內花了3,800億元，必須檢討的不應僅是第一年的成效而已，行政院主計總處對於過往已支用預算的成效統計，及未來國發會針對潛在政策是否修正再提出，都有賴於本預算檢討的逐年政府統計。所以，行政院除了必須每年提出檢討報告，針對中、長期的成效評比也必須在預算執行後陸續向立法院提出。
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