BMW「方向盤加熱」功能要額外訂閱 1年收費曝光眾人驚呆
有車迷發現BMW在日本推訂閱制，方向盤加熱功能1年要價1萬2900日圓（約新台幣3000元）引發討論，笑說「看廣告可以免費使用一次？」、「真是死要錢」、「訂閱制表示車廠有線上監控系統...」不過，其實BMW在台灣早有訂閱制，目前有行車影像錄影、即時交通資訊等8項目，當中方向盤加熱在台1年是4300元。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在PTT分享日本推特近日很夯的話題，「該BMW要使用『方向盤加熱』，結果顯示一年12900日圓訂閱制度 」，直言「連BMW也走偏了嗎？以後車上會不會出現廣告？看廣告可以免費使用一次？」。「方向盤加熱」功能是讓方向盤變得溫熱，寒流時開車一握上方向盤會很「舒適」，在寒帶國家很受歡迎。
網友看完留言，「哈哈！吃到中國人的口水是不是」、「虧我還在看i4，這樣怎麼買」、「特斯拉佛心多了」、「奸商，直接列拒絕往來」、「這套訂閱制不就跟特斯拉學的」。
其實，台灣BMW早在2020年默默推出線上訂閱制，目前在「BMW ConnectedDrive Store」中當中有8項採買斷，另外包含行車錄影、增強版駕駛助理、即時交通資訊、地圖更新、「方向盤加熱」、「自動停車輔助系統Pro」、「遠光燈切換輔助功能」、「座椅加熱功能」等8項最低訂閱期間為1個月，但也提供有買斷機制。
BMW台灣訂閱收費部分，「自動停車輔助系統Pro」與增強版駕駛助理兩功能1年1萬3500元，雙前座座椅加入功能1年6100元。不過目前行車錄影及增強版駕駛助理2項開放免費試用1個月。
至於為何要推訂閱制？BMW官方曾表示，訂閱制是希望提供更具彈性的購車服務，車主可以選擇先試用一個月，覺得滿意的話可以購買或買斷。特別是對有些季節性較強的設備，像是方向盤與座椅加熱，或許對某些車主只有在冬天時才用的到，那麼訂閱制對車主更有利。