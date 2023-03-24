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為吸毒起殺機！台大報關行小開狠心弒母　二審輕判理由曝

▲王男2021年間為購買毒品，欲以330萬元將股份賣給母親，不料遭拒後，竟狠心弒母。（圖／取自Pexels免費圖庫）
▲王男2021年間為購買毒品，欲以330萬元將股份賣給母親，不料遭拒後，竟狠心弒母。（圖／取自Pexels免費圖庫）

記者陳苾暐／綜合報導

畢業於台大的王姓報關行小開（33歲），2021年間為購買毒品，欲以330萬元將股份賣給母親，不料遭拒後，王男竟在房門燒地毯，試圖以此將其逼出來談判，見母親難忍煙霧開門後，王男卻突然持空氣清淨器展開瘋狂攻擊，最終活活將人掐死，案經審理，基隆地院一審依「殺害直系血親尊親屬罪」判無期徒刑，上訴後，高等法院認為王男犯案時辨識行為能力顯著降低，昨（23）日減刑改判13年徒刑。

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據了解，王男平時任職於自家的報關行，但針對利潤分配、股權買賣經常與母親發生爭執，2021年6月開始，王男染上毒品，陸續出現幻覺、被害妄想等情形，總覺得母親要勾結外人對他不利，或是懷疑自己手機遭入侵監聽。

為購買毒品，王男取得家中報關行股權後，打算將其以330萬元賣回給母親，但卻遭一口回絕，2人也因此發生多次爭吵；直至2021年7月9日案發當天，王男凌晨吸食完安毒後情緒失控，遂開始大吵大鬧，見母親不肯開房門，王男便拿出香氛蠟燭、羊毛地毯等物，塞在門縫下點燃，試圖用火攻逼母就範。

隨著煙霧越發濃烈，王母終於受不了打開房門，同時用手機錄影蒐證，王男見狀頓時怒不可抑，抓起一旁空氣清淨機就開始痛毆母親，之後更以雙手掐住其頸部，造成母親當場死亡，而王男則徑直回防睡覺，第二天才被上班員工發現這起弒親慘案。

▲基隆地方法院。（圖／翻攝自google map）
▲基隆地院一審依「殺害直系血親尊親屬罪」，判處王男無期徒刑。（圖／翻攝自google map）
一審開庭時，臺北市立聯合醫院進行精神鑑定後，認為王男罹安毒誘發之急性精神病，加上當時出現妄想狀態，以致不能辨識其行為違法，但基隆地院法官選擇採信檢方見解，認定王男弒母時未達精神喪失程度，故處以無期徒刑、褫奪公權終身；高等法院昨天宣判指出，考量王男有被害妄想，因此減刑改判13年，全案可上訴。

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