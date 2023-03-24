武俠歌舞劇保證好笑！《阮是廖添丁》國家戲劇院熱鬧登場

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演員王世緯說，「那個年代女性的地位，不像男人可以隨時都出去，所以我們希望藉由扮裝，扮成中性或男性，逃脫性別的束縛。這齣戲達到了由女性來詮釋，卻完整呼應每個台灣人心中對廖添丁的想像。」
兩廳院指出，《阮是廖添丁》依據史實時代背景，3位女主角角色原型都其來有自，包括日本魔術女王松旭齋天勝、地表最強文學蘿莉作家黃鳳姿、台灣第一位女醫師蔡阿信，這3位人物也代表1920年代晚期，台灣女性所象徵的新舊處境。
演出下半場將以松旭齋天勝招牌的魔術劇《莎樂美》做為起承轉合的劇中劇，施如芳提到「莎樂美，在西方文學裡被視為女性主義先驅，我想用莎樂美的精神，來呼應劇中3位女主的所作所為。」
該劇以喜劇的基調演繹，藉由詼諧逗趣的情節及節奏快速的對白，帶給觀眾一個歡樂且溫馨的歌舞劇，施如芳認為，「最極端、最富娛樂性，非得要每一拍都好笑，想像力不但先聲奪人，而且要有續航力，一定要讓歡快的熱度，從上半場延續到下半場，讓觀眾看完走出劇場，還能把那份愉悅帶回家。」
該演出將結合華麗歌舞陣容，並隨著故事情節，加入許多精彩武打場面，以及絕無僅有的RAP饒舌與魔術秀，場面調度難度高，再再挑戰導演及演員功力；除華麗歌舞之外，舞台設計將充分運用國家戲劇院的大型旋轉舞台，並結合大型投影技術，將廖添丁傳說繪聲繪影呈現，打造奇幻的舞台效果。
王世緯說，整個戲真的多采多姿，在各方面技術上花了非常多功夫，「是一個很精緻細膩的爽片」。楊景翔則說，可以完整呈現戲劇院舞台會非常過癮，這機會不容易，未來很難再找到大型旋轉舞台巡演場地，這次可能會是最後一次地呈現。
《阮是廖添丁》還重磅邀請作曲家柯智豪、音樂執導王希文，擔任音樂編曲與設計，將東西方音樂元素揉捏的渾然天成，串起戲中每個角色個性與故事節奏。
柯智豪表示，這次作曲大部分都是從如芳老師的文字結構中去擷取與詮釋，其它部分是從聲韻上的選擇，看似混搭但還是以台語為本體，之中還有加入一點爵士hard bop、演歌、唸歌、舞踊等元素，「這絕對是好笑又娛樂性質高的演出」。
王希文說，自己在歌曲完成之後，轉換成符合這個戲劇的狀態，編曲上可能從嗩吶到鑼鼓點，到電吉他、小提琴、豎笛，是一個有傳統音樂色彩，並與現代重新融合的音樂，「其實我們混搭還蠻瘋狂的，非常值得期待！」
《阮是廖添丁》今天至26日於國家戲劇院登場，欲知詳情請見兩廳院官網。