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雞蛋有哪些營養？劉怡里營養師表示，雞蛋是屬於六大類食物中的豆魚蛋肉類，主要提供優質的蛋白質和脂肪，其他營養也包括了膽鹼、葉黃素、玉米黃素、維生素A、維生素D、維生素E、維生素B1、維生素B2、葉酸、維生素B12、DHA等豐富營養。
雞蛋有哪些好處？雞蛋的蛋白質是建造身體組織、成長、修復的重要營養，好的油脂則有利血管健康，膽鹼可形成乙醯膽鹼為神經傳遞物質助增強記憶力，葉黃素、玉米黃素、維生素A對護眼非常有幫助，維生素D可幫助鈣質吸收、提升免疫力，維生素E則助身體抗氧化、減少自由基傷害、降低癌症風險，維生素B1可維持神經正常，維生素B2可保養、修復皮膚黏膜，葉酸則為DNA合成重要營養、維持胎兒健康等，維生素B12則可維持紅血球正常、避免惡性貧血，DHA則幫助護腦。
雞蛋CP值超高！整體來看，雞蛋的CP值非常高，小小一顆、方便取得、又帶著豐富營養，且也因為是完全蛋白質，有必須胺基酸，吸收率高，水煮蛋將近100%會被人體吸收，炒蛋、煎蛋也有近90%，是個非常好的蛋白質營養來源。
缺蛋怎麼辦？哪些可替代？營養師推８食物，免執著於雞蛋！
和雞蛋視同一類的食材：不過，雞蛋真的是那麼不可或缺嗎？劉怡里營養師表示，其實撇開取得便利等因素，就從營養來看，是有很多食物可替代的。正如前述，雞蛋屬於豆魚蛋肉類，同一類當中豆、魚、肉也都可以提供蛋白質和脂肪，因此不必執著於雞蛋。
營養師推８種食物：像是一顆雞蛋約等同於半個手掌心大的魚類(35克)、4條白蝦(35克) 、半個手掌心的雞胸肉(30克)、一支棒棒腿(35克)、一杯無糖豆漿(190毫升)、四格傳統豆腐(80克)、半個掌心的豬肉(35克)、半個掌心的牛腱(35克)，這些都可以取代雞蛋。
鹹鴨蛋、皮蛋先不要：若有其他蛋類也可以替換，不過鹹鴨蛋、皮蛋口味鹹、鈉含量高就不建議作攝取來源。像是一般雞蛋以100公克同等重量計算，鈉含量僅138毫克，皮蛋就達599毫克，兩者相差4倍之多，鹹鴨蛋1672毫克則更高。
雞蛋別一次買太多會過期，留意４件事，吃得更健康！
蛋也會過期？變質？也提醒民眾雞蛋避免一次買太多、囤蛋，因為雞蛋也是有保存期限，冷藏通常建議1-2周內應吃完最營養，最久不要超過一個月。放久會變質，變成發霉蛋，易細菌汙染、造成食物中毒。
打蛋建議至少兩個碗：也因為蛋的品質、是否變質，通常在打開時聞味道才會知道，因此也建議打蛋時至少用兩個碗，先將一顆打到其中一個碗裡先聞聞是否有怪味，再倒入集中的碗內，然後才打下一顆蛋，以避免好蛋壞蛋一次通通裝進同一個碗裡。
蛋不能放在冰箱門？另外也有一說「雞蛋別放冰箱門」，劉怡里營養師表示，這主要是避免蛋在冰箱門打開時受溫度影響，以及不小心打破蛋，因此若沒有這樣的疑慮，放冰箱門是無所謂的，並不會有顯著的健康或營養影響。
留意４件事更健康！劉怡里營養師呼籲，民眾若買不到蛋可找其他食物替代，而不論是吃蛋與否，都應保持營養均衡的好習慣，注意保存期限、並留意烹調準備，如此才更有利健康、幫助養生！
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