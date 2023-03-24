侯友宜總統支持度墊底　趙少康：朱立倫把好局面搞垮

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朱立倫說，國民黨要徵召侯友宜就快點，不要拖，民進黨已經定於一尊，國民黨不定就有很多想像空間，有人說只要侯友宜強7、8月再徵召也沒問題，現在才3月，民調就已經下滑成這樣。
趙少康批，侯友宜有一半的責任，黨主席朱立倫有另一半的責任；侯友宜想選就趕快宣佈，選民會在意的就會在意，不在意的就不會在意，不要不表示態度，而他則要敬告朱立倫不要像四年前國民黨前主席吳敦義一樣，把好好的局面搞垮，現在看起來局面又要被朱立倫搞垮了！
趙少康說，國民黨主席好像是個魔戒，戴上去就變了，做的事很奇怪、說的話也很奇怪。
中廣與蓋洛普公佈「2023年政府首長施政滿意度調查及2024年總統選舉候選人民意調查」結果；在施政滿意度上，總統蔡英文與副總統賴清德滿意度都過半，分別為51.09%與54.64%，不滿意度則分別是40.27%與27.86%；行政院長陳建仁滿意度為47.45%、不滿意度為24.47%、副閣揆鄭文燦滿意度為44.77%、不滿意度為24.22%。
總統候選人支持度部分，賴清德以32.25%最高、民眾黨主席柯文哲20.88%第二、國民黨的侯友宜20.71%落居第三，尚未決定還有20.18%；如果國民黨不提名侯友宜而提名鴻海創辦人郭台銘，第一名依舊是賴清德34.17%、第二名仍柯文哲20.88%，郭台銘比侯友宜更低僅18.93%。