今日廣場》徐華中／馬英九祭祖何錯之有！

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馬英九作為兩岸分治74年來，首度前往中國大陸訪問的卸任元首，其意義不可謂不大，台灣在野黨及一眾獨派人士跳腳也在預期範圍。但馬英九雖是台灣的卸任元首，但也是個「人」，作為一個步入遲暮之年的老人，想要回家鄉看看，何錯之有！那些痛罵馬英九罵台的人們，是否能夠拋下政治上的歧異，帶著一絲絲的人性去看待這件事？台灣社會不應該將任何事都泛政治化，更不該總是以小人之心看待一切，都說了台灣最美的風景是人，怎麼在馬英九回鄉祭祖這件事，卻看不見台灣人的良善之心。
另一方面，就像國民黨立委李貴敏所說的，當馬英九以中華民國前任元首的身分，出現在一些承繼著國家歷史的現場，「不管你怎麼稱呼他，本身就驗證了中華民國存在的事實，更讓全球看到了中華民國。」馬英九這次除了到湖南祭祖，還和一群年輕朋友排了到長沙、南京、武漢、重慶等地參訪的行程，這些都是中華民國在抗戰過程中，具有重要意義的地方，馬英九以中華民國前總統的身分緬懷先賢先烈創建民國、維護國家尊嚴的血淚史，卻因此被汙名化，實在令人難以理解。除非台灣直接修憲，改掉「中華民國」這個國號，否則無論你是統派還是台派，都無法抹去中華民國的歷史。
華人社會都說，人不能數典忘祖，更不能忘記歷史，馬英九於公於私，赴對岸祭祖都值得肯定。於私，他是去緬懷祖先，把好的傳統延續下來；於公，他此行帶著年輕人一起拜訪古蹟和歷史文物，得以有機會了解歷史真相。馬英九的祭祖之旅有機會緩解目前兩岸緊張情勢，透過彼此了解，推動和平進程，我們應予以肯定，並寄予高度期待。
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