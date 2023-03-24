宏都拉斯外長率團赴中國談建交！外交部怒召回我駐宏大使

國民黨童燕珍不選立委了　高雄第五選區讓賢黃柏霖

▲原先傳出有意角逐國民黨高雄第五選區立委的童燕珍（右），在登記的最後一天，選擇讓賢，由同選區的黃柏霖（左）出馬，三度對決民進黨立委李昆澤。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.24）
▲原先傳出有意角逐國民黨高雄第五選區立委的童燕珍（右），在登記的最後一天，選擇讓賢，由同選區的黃柏霖（左）出馬，三度對決民進黨立委李昆澤。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.03.24）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨高雄市黨部日前公佈第11屆區域暨原住民立法委員選舉第一階段提名作業時程及發佈提名登記公告，今（24）日是第五選區的最後一天，同額由選區市議員黃柏霖代表角逐立委的態勢明朗，日前傳出前議會黨團總召童燕珍也有意角逐，但她卻在今日召開記者會，表示願意退出，並陪同黃柏霖登記參選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
童燕珍指出，今天就是正式的給大眾一個答覆，童燕珍坦承，之前因黨內及許多地方人士的勸進，的確有認真規劃參選立法委員，她所有資料也都準備好了，但經深思熟慮後，她認為高雄的每個選區都是艱困選區，2024一戰，國民黨絕對沒有分裂的本錢。

童燕珍說，黃柏霖是她在議會多年的老同事，兩人共同在教育領域一起打拼，他的人格、操守、專業毋庸質疑，她與黃柏霖聊了很多，最後達成了共識，要將國民黨的戰力最大化，火力最大化，希望國民黨在三民區替高雄打響第一槍，也呼籲只要有心想要挑戰立委席次人選的，都能盡快表態，一起勇敢的挑戰民進黨獨大的現況，高雄國民黨絕對有機會奪回多數的立委席次。

黃柏霖則指出，最近高雄缺水電議題甚囂塵上，事實上高雄從來不缺電、也不缺水，因為都是南電北送、南水北送，所以高雄環境負擔非常大，如果用全國布局來講，高雄應該在環境的彌補還有促進發展上，中央應該給高雄更多的挹注，來平衡高雄在生態上的負擔。

黃柏霖在今天登記參選國民黨高雄第五選區（三民區、苓雅八里）的立法委員，這次已經是他第三次對上民進黨李昆澤，跟前兩次狀況比起來？黃柏霖認為會比較好，因為4年前有反送中，整體對國民黨是非常不利，而且總統候選人到7月才產生，所以造成很多的干戈，相信這次國民黨中央會很快提名總統候選人，相信所有的全國百姓會認為只有選擇國民黨、選擇和平、選擇永續發展，才是未來台灣要走的方向。

高雄市黨部主委羅世雄則表示，感謝童燕珍為團結，做出做好的示範，國民黨全黨上下一致團結支持黃柏霖，前進立法院，至於其他選區預計會在第二階段辦理領表跟登記，他在基層請益的過程中，感受到黨的基層有非常旺盛想贏的企圖心，國民黨的候選人也有意願跟熱忱，人民看在眼裡，讓人民去做對比，相信最後人民的眼睛是雪亮的，一定不會讓民進黨躺著選。

全民普發現金6000元　陳其邁陪同長輩代登記

疫後特別預算編列13.5億預備金　時力：師出無名應刪除

挺李坤城接棒三重立委　余天：可能代表派系擔任不分區

侯友宜總統支持度墊底　趙少康：朱立倫把好局面搞垮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀