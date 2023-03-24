國民黨童燕珍不選立委了　高雄第五選區讓賢黃柏霖

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童燕珍說，黃柏霖是她在議會多年的老同事，兩人共同在教育領域一起打拼，他的人格、操守、專業毋庸質疑，她與黃柏霖聊了很多，最後達成了共識，要將國民黨的戰力最大化，火力最大化，希望國民黨在三民區替高雄打響第一槍，也呼籲只要有心想要挑戰立委席次人選的，都能盡快表態，一起勇敢的挑戰民進黨獨大的現況，高雄國民黨絕對有機會奪回多數的立委席次。
黃柏霖則指出，最近高雄缺水電議題甚囂塵上，事實上高雄從來不缺電、也不缺水，因為都是南電北送、南水北送，所以高雄環境負擔非常大，如果用全國布局來講，高雄應該在環境的彌補還有促進發展上，中央應該給高雄更多的挹注，來平衡高雄在生態上的負擔。
黃柏霖在今天登記參選國民黨高雄第五選區（三民區、苓雅八里）的立法委員，這次已經是他第三次對上民進黨李昆澤，跟前兩次狀況比起來？黃柏霖認為會比較好，因為4年前有反送中，整體對國民黨是非常不利，而且總統候選人到7月才產生，所以造成很多的干戈，相信這次國民黨中央會很快提名總統候選人，相信所有的全國百姓會認為只有選擇國民黨、選擇和平、選擇永續發展，才是未來台灣要走的方向。
高雄市黨部主委羅世雄則表示，感謝童燕珍為團結，做出做好的示範，國民黨全黨上下一致團結支持黃柏霖，前進立法院，至於其他選區預計會在第二階段辦理領表跟登記，他在基層請益的過程中，感受到黨的基層有非常旺盛想贏的企圖心，國民黨的候選人也有意願跟熱忱，人民看在眼裡，讓人民去做對比，相信最後人民的眼睛是雪亮的，一定不會讓民進黨躺著選。