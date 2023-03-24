中廣民調柯文哲勝侯友宜 民眾黨立委：他市長任期有做滿
中廣今（24）日發布最新民調結果，針對總統可能提名候選人支持度，民進黨賴清德以32.25%穩坐冠軍，其次是民眾黨柯文哲20.88%，國民黨侯友宜20.71%。針對柯文哲民調贏侯友宜，民眾黨立委回應表示，因為柯文哲台北市長任期有務實做滿8年。
記者呂炯昌／台北報導
董事長趙少康委託蓋洛普民調公司進行「2023年政府首長施政滿意度及2024年總統選舉民意調查」，針對國民黨、民眾黨、民進黨可能提名候選人支持度，民進黨籍的副總統賴清德32.25%、國民黨籍的新北市長侯友宜20.71%，民眾黨籍的民眾黨主席柯文哲20.88%，不去投票4.00%，尚未決定20.18%，不知道/拒答1.98%。
若是國民黨改提名鴻海創辦人郭台銘，結果為民進黨賴清德34.17%，國民黨郭台銘18.93%，民眾黨柯文哲20.22%，不去投票4.8%，尚未決定19.96%，不知道/拒答1.92%。
針對柯文哲民調領先國民黨對手，民眾黨團立院總召邱臣遠表示，各項民調都值得參考，柯文哲在台北市任期做滿8年，非常務實，再去務實做2024總統大選相關準備，可以看出柯文哲代表新政治文化展現、第三勢力的凝結，這份民調可以看出中間力量、第三勢力有逐漸穩定的狀態。
邱臣遠說，包含從2022台北市長選舉前副市長黃珊珊獲得34萬票，可以看出民眾黨中道、理性、務實方向獲得國人認同，並在擴大，民眾黨會認真做好國會監督。