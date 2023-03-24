今日廣場》吳國政／下架虛偽假仙的何志偉

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何志偉面對挑戰及民意的背離，不僅不懂反省，搬出「誠信是做人的標準」狠酸王世堅，從這裡也可看出他心高氣傲、難以接受批評的性格。其實，這是何志偉一貫的處事作風。22日，一名何志偉選區里長周志賢到黨中央遞交陳清書，原因是他在賴清德參選黨主席時召開的座談會中，直言何志偉家族在中國特權開銀行、是紅頂商人等言論，沒想到竟被何志偉提告刑事、民事誹謗，甚至求償高到300萬元，浪費司法訴訟的荒謬行徑，目的只為了讓不同意見者噤聲，讓何志偉相關的負面新聞被消失。
從事實層面來看，這位周里長有說錯嗎？2013年，台灣陽信銀行在大陸以「陽信融資租賃(中國)有限公司」的名義進入上海市場。根據媒體報導，這家銀行的控制者就是何志偉家族，包括了時任台北市議員何志偉，何的母親、前立法委員薛凌，以及何的繼父陳勝宏，此外，何的哥哥、何利偉擔任董事的陽信文教基金會也是陽信的控股機構。何志偉家族為何能在上海經營中國罕見由台資獨資的陽信融資租賃公司，這件事，不是簡單一句「服務台商」就能輕輕帶過，更別說何志偉還經常高舉台獨大旗，一邊反中一邊又在中國搞融資賺錢，說穿了就是典型的雙面人。
何志偉擔任兩屆議員後轉任立委，原選區議員位子交給大嫂鍾珮玲接班，積極打造何氏政治家族，以權謀私，自身財富蒸蒸日上，媒體曾報導，何志偉家族財富保守估計高達26億元以上。對於何家來說，政治是生意的延續，他們已明顯呈現出典型的家族式管理，世代相傳幾成現實。像這樣的政治家族，兒子做立委，媳婦做議員，媽媽掌金權，美、中、台三邊都押寶，完全失去從政的基本原則，猶如蚊蠅逐血一樣，哪裡有好處就倒向哪裡，沒有底線和下限，就是唯利是圖的政治掮客。何志偉就如同古龍小說裡的江玉郎，出身名門、口甜舌滑，實際上城府深沈、虛偽狡詐，「人前假笑、背後捅刀」，仗恃著家族錢脈優勢，把士林大同視為家族地盤，既不用心經營、也見不得他人挑戰。這樣的人，此時不下架、更待何時。
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