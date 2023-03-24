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中廣最新2024總統民調！侯友宜支持度「崩跌」 輸柯文哲

▲中廣今（24日）發布「2024年總統選舉候選人民意調查」，結果顯示柯文哲以20.88％支持度超車侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲中廣今（24日）發布「2024年總統選舉候選人民意調查」，結果顯示柯文哲以20.88％支持度超車侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝）

Newtalk新聞

中廣今（24日）發布「2024年總統選舉候選人民意調查」，結果顯示，民進黨主席賴清德以32.25％支持度持續領先，而第二名並非新北市長侯友宜，而是台灣民眾黨主席柯文哲以20.88％支持度超車侯友宜的20.71％。

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該份民調結果顯示，調查「國民黨、民眾黨、民進黨可能提名候選人支持度」，若假定分別由侯友宜、柯文哲、賴清德參選，則賴清德以32.25％支持度領先侯友宜的20.71％與柯文哲的20.88％支持度，另有20.18％尚未決定、4％不去投票、其餘1.98％不知道或拒絕。

假定分別由郭台銘（代表國民黨）、柯文哲、賴清德參選，則賴清德以34.17％支持度領先郭台銘的18.93％與柯文哲的20.22％支持度，另有19.96％尚未決定、4.8％不去投票、其餘1.92％不知道或拒絕。

政黨傾向方面，民進黨認同傾向為19.41％、國民黨11.64％、民眾黨5.13％、時代力量0.08％、台灣基進0.59％，另有58.46％選擇看人不看黨。相較同機構去年9月的調查，民進黨認同傾向提升約3％、國民黨下降約4％、民眾黨上升約1％、時代力量下降約1％。

中廣董事長趙少康氣稱，侯友宜的民調支持度持續下探，若國民黨提名繼續拖，侯友宜支持度恐持續下探，所以他一直呼籲國民黨盡快提名，但「國民黨裡面有一些腦筋不清，也不會選舉的」；侯友宜有一半責任，要選就要講，國民黨主席朱立倫要負另一半責任，他要警告朱立倫，不要把本來好好的局面搞垮。

該份調查由中廣委託蓋洛普徵信公司，於3月20日至22日，針對全台22縣市20歲以上民眾，以電話抽樣方式進行調查，取得1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

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