中廣最新2024總統民調！侯友宜支持度「崩跌」 輸柯文哲

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假定分別由郭台銘（代表國民黨）、柯文哲、賴清德參選，則賴清德以34.17％支持度領先郭台銘的18.93％與柯文哲的20.22％支持度，另有19.96％尚未決定、4.8％不去投票、其餘1.92％不知道或拒絕。
政黨傾向方面，民進黨認同傾向為19.41％、國民黨11.64％、民眾黨5.13％、時代力量0.08％、台灣基進0.59％，另有58.46％選擇看人不看黨。相較同機構去年9月的調查，民進黨認同傾向提升約3％、國民黨下降約4％、民眾黨上升約1％、時代力量下降約1％。
中廣董事長趙少康氣稱，侯友宜的民調支持度持續下探，若國民黨提名繼續拖，侯友宜支持度恐持續下探，所以他一直呼籲國民黨盡快提名，但「國民黨裡面有一些腦筋不清，也不會選舉的」；侯友宜有一半責任，要選就要講，國民黨主席朱立倫要負另一半責任，他要警告朱立倫，不要把本來好好的局面搞垮。
該份調查由中廣委託蓋洛普徵信公司，於3月20日至22日，針對全台22縣市20歲以上民眾，以電話抽樣方式進行調查，取得1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。
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