飯店週年慶！萬豪抽萬元套房、英迪格三城聯賣

搶旅遊商機，飯店業者祭出週年慶優惠搶客。高雄萬豪酒店3月28日迎來開幕2週年，特別推出2週年快閃住房專案；全館十間餐廳亦於328當日推出促銷優惠，週年慶期間消費滿額還可參加幸運抽獎。高雄英迪格酒店正逢6週年，聯袂台北大直英迪格及阿里山英迪格兩間姐妹酒店，攜手推出三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」，平均每間只要6,666元，3月31日前可預訂。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄萬豪酒店「2週年快閃住房專案」3月31日前至官網或來電預訂此專案，可於6月30日前入住行政豪華客房一晚，原價23,100元，專案優惠價5,900元起，可免費使用位於33樓的行政酒廊，享用精緻自助早餐及Happy Hour無限取用豐盛餐點。
高雄萬豪館內十間餐廳於週年慶當天推出各項超值優惠，包含受到民眾熱烈喜愛的「豪享自助餐廳」及「京享蔬食百匯」，凡於3月28日當日壽星來店用餐，享四人同行壽星本人只要328元(須加價原價一成服務費)。除了餐飲與住宿優惠外，高雄萬豪酒店限時加碼推出滿額抽獎活動，3月28日至4月16日期間，於全館各餐廳單筆消費滿3,280元，憑發票即可獲取抽獎券一張；3月28日當日入住每房贈送抽獎券一張。有機會獲得價值35,000元的萬豪套房含翌日豪享自助餐廳早餐2客等，共計23個豐富大獎，總價值逾10萬元。
高雄英迪格酒店聯袂台北大直英迪格及阿里山英迪格兩間姐妹酒店，攜手推出三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」，第一晚入住高雄英迪格酒店即獲得另兩間酒店住宿券，玩遍高雄、嘉義及台北三座城市，從南到北遊歷台灣人文風情豐富的西半部，專案銷售進入倒數，3月31日前開放官網及手機APP預訂專案，售價20,000元起，平均每間只要6,666元，訂房請洽07-272-1666。