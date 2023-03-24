男性也會得乳癌?!乳頭癢等３症狀留意，常比女性晚期

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男性乳癌確診多比女性晚期？蔡明霖醫師表示，男性乳癌雖然相當少見，台灣一年約有50-60人，但確實有可能發生，因為男性也有乳腺，確診時大多比女性晚期，有很大一部份的原因就是認為乳癌是女性疾病，不會發生在男性身上而忽略。另外也有患者會認為自己身為男性卻得女性疾病而不願接受、覺得丟臉、或甚至拒絕就醫。
同樣是乳癌，惡性度卻比女性高？蔡明霖醫師表示，男性乳癌的發展、惡性度、預後其實和女性相比沒有明顯差異。乳癌也和其他癌症一樣越早發現越有利治療，從五年存活率來看，第一期約有98％，第二期約為94%，第三期則約為80%，第四期則約剩35%。不過實際觀察，男性罹患乳癌嚴重度常會比女性來得高，主要就是因為前述原因，這些原因使得患者發現時較為晚期，存活率也都相對較低。而女性則因宣導，有較多是在初期發現。
男性乳癌的風險因素？至於男性乳癌的風險因素，許多研究認為包含乳癌家族史、男性荷爾蒙低下、曾有罹患男性女乳症、身材肥胖等。不過蔡明霖醫師則指出，大部分病人並沒有任何危險因子。
他乳頭搔癢看皮膚科沒用，轉診檢查才發現男性乳癌！
蔡明霖醫師也分享，日前就有遇過一名男性案例，發現自己的乳頭異常搔癢，起初原本以為是皮膚相關疾病，前往皮膚科檢查，但幾次看診下來症狀雖然緩解，搔癢卻遲遲未見改善，依舊會出現。後來轉診到乳房外科，經檢查才發現罹患乳癌。所幸該名案例稍有所警覺，確診發現時還在早期，後續經治療恢復也相當良好。
男性也有可能罹患乳癌，胸部出現３症狀早就醫！
蔡明霖醫師表示，男性罹患乳癌的機會雖然非常罕見，雖不用特別預防，但發現症狀時還是得留意並盡早檢查為佳。
建議男性平時也可以留意觀察自己的胸部狀況，若有發現到胸部出現硬塊、腫塊，或是乳頭不明搔癢且遲遲未見好轉，以及乳頭出現不明分泌物，都應盡早至乳房外科、乳房中心、腫瘤科等相關科別檢查並治療為佳，切勿因為自身為男性而忽略症狀，或因為感到丟臉而不願檢查。
醫師提醒，乳癌並非女性專屬的癌症，生病就是要看醫生，不必覺得羞愧或丟臉。了解相關症狀，發現症狀及早就醫，更有利身體健康。
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