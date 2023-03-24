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雙眼浮腫2個月以為是過敏　竟是「這裡」有問題

雙眼浮腫2個月以為是過敏　竟是「這裡」有問題
雙眼浮腫2個月以為是過敏　竟是「這裡」有問題

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名70歲女性，雙側上眼皮紅腫長達兩個月，原以為只是過敏所引起的浮腫，然而在使用抗過敏藥物後卻未見改善，而前往眼科門診求助，經詳細檢查後，才發現原來是甲狀腺功能異常所致。

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結膜水腫、眼球無法往上轉動　竟罹患「甲狀腺眼病變」

臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師林志忠表示，問診得知，原來不單純只有雙眼皮紅腫，她還提及這一兩個月視力越來越差。眼科詳細檢查後，發現雙眼結膜水腫且眼球無法往上轉動，因此懷疑她的病因可能是內分泌問題所導致；經過抽血檢查後，診斷為甲狀腺眼病變。

自體免疫抗體失能　甲狀腺亢進和低下皆須小心

為什麼眼睛問題會和甲狀腺有關呢？林志忠表示，甲狀腺眼病變其實是一種自體免疫疾病，身體的自體免疫抗體（抗甲促素受體抗體）誤以為自己的眼窩組織是外來物而開始攻擊眼肌和周圍脂肪，產生一連串的免疫反應，造成眼睛功能（斜視、眼球轉動異常）及外型（眼瞼攣縮、凸眼、眼周水腫）上的改變。

林志忠指出，甲狀腺眼病變並非只和甲狀腺功能亢進有關，也可能發生於甲狀腺功能低下的患者，且甲狀腺亢進和低下皆會惡化甲狀腺眼病變，因此甲狀腺眼病變的患者需要眼科和內分泌科共同照護，並積極治療甲狀腺機能，或適時手術介入。

眼睛外觀、轉動及視力出現異樣　應儘速就醫診治

因此，林志忠建議，如果發現(1)眼睛周圍外觀出現變化 (2)眼球轉動困難 (3)視力出現改變，應提高警覺，並及早至眼科門診檢查，以免錯過治療的時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57193

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