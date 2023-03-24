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阿妹、五月天、大港開唱齊聚高雄　高捷加密班距疏散人潮

▲高雄在4月1日即將同時迎來三場大型演唱會，捷運當日運量估計將再創高峰。（圖／高捷公司提供）
▲高雄在4月1日即將同時迎來三場大型演唱會，捷運當日運量估計將再創高峰。（圖／高捷公司提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄在BLACKPINK演唱會結束後，4月1日即將同時迎來三場大型演唱會，除了在世運主場館的五月天、高雄巨蛋的阿妹，甚至在高雄駁二也有大港開唱，屆時全台愛樂人士都將齊聚高雄，高雄捷運公司今（24）日指出，在演唱會進、散場將加密班次，最短班距約可達2分鐘一班，約可在1.5~2小時內完成疏運。

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今年許多國內、外知名藝人陸續在高雄舉辦大型演唱會，上週BLACKPINK演唱會眾多歌迷嗨翻世運主場館，高捷兩天運量高達50萬人次，三月底開始，五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會先後登場，其中4月1日晚間更是世運主場館、巨蛋、駁二特區，三地同時開唱，捷運當日運量估計將再創高峰。

高雄市長陳其邁則表示，高雄會盡地主之誼，把所有的交通、食宿、觀光還有商圈夜市做好最好的準備，迎接來自全國各地的樂迷，4月1日三個團同時開唱這是過去絕無僅有，從五月天、張惠妹到大港開唱，大概有75,000人同時開唱，非常熱鬧，精彩可期。

▲高雄在4月1日即將同時迎來三場大型演唱會，捷運當日運量估計將再創高峰。（圖／高捷公司提供）
▲高雄在4月1日即將同時迎來三場大型演唱會，捷運當日運量估計將再創高峰。（圖／高捷公司提供）
高捷公司表示，為成功完成疏運任務，高雄捷運及輕軌系統已完成輸運計畫，其中捷運在演唱會進場階段15:00~18:30間，班距會由平日之4~6分鐘，縮短為3~4分鐘，高捷評估進場階段旅客係分散抵達，3~4分鐘之班距，每小時運能上下行合計可達40班次，每小時約可載運15,000人，足敷進場疏運需求。

散場階段預估在23:00開始進入運輸高峰，捷運將會從兩端點於原本3~4分鐘之班距內，插入空車加班車，最短班距約可達2分鐘一班，如以R17演唱會5萬人以及R14演唱會1萬人，兩場合計6萬人來評估，過往經驗搭乘捷運之比例約為40%，亦即散場階段約有2.4萬人需完成疏運，高捷評估之尖峰班距搭配空車加班車以及必要時之區間車手法因應，約可在1.5~2小時內完成疏運，而如果演唱會因安可曲而延後散場，高雄捷運亦會延長營運時間，直至將所有歌迷旅客載運完畢為止。

而因應大港開唱，輕軌除尖峰時刻班距縮短為8~10分鐘之外，將視 C11~C14 車站現場人潮，啟動區間車運行模式，屆時會透過車門告示、車頭／車側目的地顯示器、車外廣播車廂廣播及駐站人員廣播告知旅客正確運行區間；大港開唱演唱會地點因同時鄰近捷運站及輕軌站，高捷公司與高雄市政府捷運局呼籲歌迷旅客，去程可任選捷運與輕軌前往，回程建議可至高捷O1西子灣站或O2鹽埕埔站搭乘捷運離場。

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