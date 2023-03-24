景氣測驗點齊漲！台經院：連3月走揚代表經濟將觸底反彈

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台經院指出，儘管美國與歐洲的銀行業接連出現問題，可能導致家庭、企業信貸條件緊縮，進而影響消費與投資表現，但美歐兩大央行認為其銀行體系具有韌性，系統性風險可控，加上近期通膨降幅有限，故聯準會與歐洲央行於3月仍將利率分別上調1碼與2碼。
在國內製造業方面，受惠於工作天數增加，加上中國解封帶動經濟需求，企業加快復工復產腳步，有助於傳產拉貨需求回溫，故傳統製造業看好當月景氣表現的廠商比例明顯高於看壞。
服務業儘管受到農曆春節效應淡化，民生消費與外出聚餐需求降溫，不過受惠於今年走向全面解封，加上內需熱度仍強，故服務業相關業者看好未來半年景氣表現。
營建業方面，2月測驗點再度轉為上揚，主要來自於營造業看好當月及未來半年景氣表現，是因業者手中在建工程水位充足，加上公共建設陸續動工，有利於土木工程業者工程款收入增加。
根據台經院調查結果，經過模型試算後，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈走高。其中，2月製造業營業氣候測驗點呈現連續四個月上揚態勢。
孫明德表示，營業氣候測驗點是最好的領先指標，當指數連續3個月走揚，代表下一季的經濟將開始觸底反彈，這也呼應國發會日前對於景氣的評估，台灣經濟將在4月探底後慢慢好轉。