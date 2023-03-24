高球／奧古斯塔國家女子業餘賽　台灣2女將獲參賽資格

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本屆賽事，41位國際選手裡有29位都是首次來到奧古斯塔國家女子業餘賽的賽場。泰國的艾拉·蓋利斯基(Eila Galitsky)憑借3月在新加坡亞太業餘女子賽上贏得的冠軍，獲得了最後一個參賽席位。
今年，日本將有10名選手參賽，創下賽事新紀錄。此前，瑞典曾有6名球員獲得參賽邀請，是國際陣容中規模最大的。今年，參賽的10位日本女子選手的業餘世界排名都在前130名，排名最靠前的馬場咲希（Saki Baba）目前是業餘世界第三。
馬場咲希，也是2022年美國業餘女子錦標賽冠軍。去年，她在參加的比賽里曾八次進入前10名，很有實力。17歲的她今年在澳大利亞女子業餘錦標賽上有不錯的表現，獲得了亞軍，輸給了另一位奧古斯塔國家女子業餘賽的參賽選手橋本美月（Mizuki Hashimoto）。
馬場咲希和她的日本同胞新地真美夏（Mamika Shinchi）、上田澪空(Miku Ueta)、伊藤二花(Nika Ito)、寺岡沙彌香(Sayaka Teraoka)和荒木優奈（Yuna Araki）也都是第一次來到奧古斯塔國家女子業餘賽。
「我的目標是贏比賽；因此，我正在加強體能訓練、揮桿訓練，以提高擊球的穩定性。」荒木優奈表示，「我很高興也很榮幸能參加比賽。」
日本軍團里，有四位選手是第二次參加奧古斯塔國家女子業餘賽，這其中包括2021年的冠軍梶谷翼(Tsubasa Kajitani)以及吉田鈴(Rin Yoshida)、六車日那乃（Hinano Muguruma）、橋本美月。世界排名第六的吉田鈴去年在奧古斯塔國家女子業餘賽曾成功晉級，橋本美月希望在2023年自己也能做到！
「再次參加這項賽事是我的目標之一。非常高興能夠再次站在夢想的舞台上比賽！我將借鑒去年的經驗，盡自己最大的努力做好準備，希望取得好成績、爭取晉級。」橋本美月表示。
今年，有五位英格蘭選手參賽，這其中包括衛冕女子業餘冠軍傑斯·貝克（Jess Baker）、卡利·麥金蒂(Caley McGinty)和三位來自佛羅里達州立大學的選手洛蒂·沃德（Lottie Woad）、阿米莉亞·威廉姆森（ Amelia Williamson）和夏洛特·希思（Charlotte Heath)。
洛蒂·沃德今年在前6場大學賽事里都進入了前八名，她希望能夠在冠軍隱居地展示自己長打優勢。「賽事給了我們一個跟世界上最優秀球員競爭的機會，我都有些等不及了！成為自己國家的代表，是一項莫大的榮譽，」沃德說，「我也知道這場比賽的重要，希望自己能夠像對待其他比賽那樣，盡可能地發揮出自己的水平。」