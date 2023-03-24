iPhone「忘關1功能」28萬飛了！不用解鎖可盜刷：快檢查
行動支付越來越普及，不少人出門都直接帶手機不帶現金就能消費，但iPhone連不解鎖也能盜刷？近日一名國外網友表示，自己的iPhone被偷，不僅如此，還被盜刷了9200美金（約28萬元新台幣），後來才發現自己沒有關到一項「用訊息回覆」的功能，於是上網分享經歷要大家趕緊檢查關閉。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友日前在論壇「Reddit」貼文指出「前幾天網去洛杉磯衝浪的時候，結果車子被小偷給破壞了，總共被偷走了一台iPhone 13 Pro以及MagSafe相關產品，另外還有身分證跟信用卡，結果小偷拿去Apple商店消費，成功盜刷了我了9200美金（約28萬元新台幣）」。
至於為何小偷不需要解鎖就能盜刷？該網友解釋「因為在美國刷卡的時候，用戶需要透過手機簡訊回覆『1』確認消費，然而他沒有將iPhone系統預設開啟的『用訊息回覆』功能關閉，因此並不需要解鎖就能夠以訊息傳送『1』，盜刷信用卡得以成功」網友呼籲「iPhone使用者最好關閉這項預設功能，以免類似的慘案再度發生」。
貼文一出，不少網友紛紛驚呼「這位小偷也真的是非常聰明.....」、「不敢相信這功能會是被盜刷的原因！」而應該怎麼關閉這項功能呢？用戶可以從手機中的「設定」選擇「Face ID與密碼」，並關閉「用訊息回覆」的選項即可。