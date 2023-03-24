台北市商業會改選　理事長吳發添高票連任

台北市商業會於23日下午舉行第19屆第一次會員代表大會，改選新任理、監事團隊。理事長吳發添高票連任成功，他表示感謝第18屆的理監事支持與協助並期許第19屆新任理監事團隊，要以新的思維、新的做法大家團結一心，凝聚共識，共同為台北市經濟發展努力。
另外，蔣萬安市長於餐會時抵達，首先恭賀吳理事長連任及所有新當選的理監事，並頒發敦聘吳理事長市政顧問聘書，感謝市商會長期擔任產業與政府間橋樑，協助市府整合產業資源，推動市政建設。尤其市商會經常舉辦產業座談及研討會，透過專題講座導入前瞻思維，引領台北市產業快速面對各種挑戰，協助產業升級與轉型，希望日後在吳發添領導下，繼續支持與協助市府推動各項政策，為台北市創建更好的未來。
其他當選名單，常務理事有王令麟、章金元、莊國海、蘇進來、易文沐、孫 因、廖全平、鄭正亮、黃文雄、許倫華，理事:張茂楠、呂學博、朱溥霖、周承忠、趙維君、藍麗珠、黃啟明、張美麗、王明山、何鴻錦、梁銘松、陳志昇、黃大倫、吳春桂、林富家、曾洪沛、王世宏、陳柄嶂、陳璟璽、李國樑、陳穎諠、高國城。
監事會召集人為涂國安，常務監事為謝鴻基、梁明聖，監事:許金地、楊逸訓、張金平、王世璋、吳政男、李忠書、邱登山、王派清。