新住民職訓班招生中　校友創業家分享心路歷程

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新竹市長高虹安提到，市府團隊持續努力提供優質的訓練課程，增加民眾就業機會，無論是失業勞工再就業，或是提升在職勞工職場競爭力，市府將協助更多市民找到專業的價值與方向，也鼓勵有需求或是想學一技之長的市民朋友踴躍報名。
新竹市政府勞工處長黃錦源表示，針對技能不足或希望培育第二專長的市民朋友，市府今年度持續規劃辦理共22班職業訓練，包含失業者職業訓練7班、照顧服務員訓練8班、身心障礙者專班5班以及新住民專班2班，訓後還有就業輔導機制，協助學員再度進入職場，此外針對弱勢族群，如中高齡及高齡、長期失業、獨立負擔家計等，可另外申請由政府全額補助訓練費用。
新竹市政府勞工處表示，目前擁有兩家店面的創業家靳萬麗，是市府104年新住民職訓之美容技能培訓班結訓學員，原在科技業任職，因市場不景氣遭資遣，正在對未來茫然之際，參加了新竹市政府的職業訓練，協助她從對美容一竅不通的菜鳥，變身為考取美容丙級證照的技術士，並於105年勇敢創業，成立第一間工作室。
靳萬麗表示，很慶幸當年參加了市府辦的訓練，讓自己擁有職業技能，持續精進與創業及服務客人的過程，更讓她找到自我價值，確認自己終身的志業，未來開始招收對美容事業有興趣的新住民，協助他們培養技能找到自我價值。
伊思蔓工作室的常客梁小姐，從一開始單純接受服務，如今也漸漸有了學習美容技能的念頭，她知道市府美容技能培訓班是靳老闆的起點，對市府今年辦理的相關課程也躍躍欲試。勞工處說明，今年課程陸續招生中，歡迎有意參加的市民朋友洽詢專線1999或勞工處電話5324900，或上台灣就業通報名。( https://course.taiwanjobs.gov.tw/ )。