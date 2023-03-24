喊職位不重要致命？侯友宜：我會全力以赴、讓人民有感
針對資深媒體人黃光芹以昨日新北市長侯友宜在受訪時談到的「職位沒那麼重要，重要的是定位」，直指侯這段話根本「一刀斃命」，會成為2024選舉時的破口。對此，侯友宜今（24）日出席在出席全國原住民族運動會新北市代表隊授旗儀式時受訪表示，最重要是能夠做出讓人民有感的成績，強調會「全力以赴」，做出讓人民有感的成績，讓國家更進步、安定跟繁榮。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，他這一生從事公職43年，歷經15個職位，只有一個信念，能夠「好好把握當下」，為國家、為人民努力做出最大奉獻；強調職位跟定位，其實最重要是能夠做出讓人民有感的成績，這才是人民所盼望。
媒體記者也問到對於國民黨定調2024大選採徵召模式，會覺得6月徵召太晚嗎？侯友宜則是重申，對於黨的節奏跟方式他都給予尊重，最重要的是自己現在是新北市長的角色，每天的市政行程非常多，非常珍惜跟新北市民一起打拚；在新北市走過13年的歲月，當副市長跟市長，對新北市有很多的情感，會努力讓新北市很多的願景都能實踐。
最後對於中廣董事長趙少康發文向國民黨喊話，希望不要再拖了，盡快徵召侯友宜，以及前高雄縣長楊秋興說侯這時離開新北市是「韓國瑜2.0」，批評侯的兩岸、國際、經濟及治國能力是沒有辦法接受總統大選等級的。對此侯友宜則是簡單回應，表示謝謝別人很多的意見，都會虛心的接受，也都會尊重。