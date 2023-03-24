宅男女神解婕翎擁132萬粉絲 摔椅子、酸統神成黑歷史
被冠有「宅男女神」封號的女星解婕翎，今（24）日迎接38歲生日，她大方認愛知名實況主6tan（六嘆），甜喊「我被追走了，這男人太狠了，竟然告白了三次而且內容還一模一樣」，閃瞎一票粉絲。出道許久的她因外型甜美、身材火辣，加上個性直率不做作，極受粉絲歡迎，加上跨足電競、演藝、直播圈等多個領域，主持功力也頗受好評，在臉書擁有132萬人追蹤，不過因為個性較為大剌剌，曾在節目上摔椅子被做成迷因梗圖，還跟Joeman直播對話時暗酸統神挨轟，事後趕緊道歉滅火。
娛樂中心/綜合報導
解婕翎2005年被票選為宅男女神後，活躍於展場活動，也主持過《台灣腳逛大陸》、《棒球週報》、《單車樂活週報》、《電玩大牌黨》等節目，尤其是她在《瘋神無雙》為製造節目效果，拋開女神形象，拿拖鞋狠K許效舜、陳為民等前輩，邊打邊罵、笑料十足。
不過，她2015年在節目上玩交換聖誕禮物時，因為換到不喜歡的禮物，和女生起口角，當場拿起椅子狠摔，超失控行為讓現場嘉賓傻眼，網友還製作成梗圖，她事後坦言情緒一時衝過頭，已經跟對方道歉，好姊妹仍一起合作拍片，沒有因此事決裂。
2017年，她和Joeman（九妹）及Dinter（丁特）聊天開實況直播，數度提到「有些人就沒有憑良心然後還要亂call in，真的很奇怪」、「對啊，他就過氣了，我還接他電話，等他紅一點再打來啦」，雖然未指名道姓，卻被質疑是暗酸亞洲統神（張嘉航），此舉引來統神粉絲不滿，事後她也致電向對方正式道歉。
出道後黑歷史不斷，連車窗貼不透光的超黑隔熱紙，也被網友罵翻，解婕翎數度道歉，也坦言「直播的魅力來自於最貼近直播主，與觀眾最近的距離，身為藝人與實況主的我常常沒拿捏好，也許這也是我還需要學習的地方」，謝謝網友的留言讓她瞬間反省了自己，還有很多要進步學習的地方。