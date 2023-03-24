公益彩券盈餘當綁樁小金庫？藍籲鄭文燦把2億1千萬還回來

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舒翠玲說，審計報告中明確指出「如同橡皮圖章」，一年只開兩次會議，監督跟審核過程沒有提供詳細計畫報告內容，即便是外聘委員也無法得知是補助給誰、做了些什麼，因此從107年起審計報告連續四年都指出桃園市的公益彩券盈餘基金被鄭文燦濫用，不符合基金相關規定，副市長跟社會局長在基金管理會開會時卻隻字不提，可知他們非常清楚作法錯誤，卻刻意隱瞞；而根據規定，使用公益彩券基金超過2萬元便需要鄭文燦決行，而經費動支九成超過兩萬元以上，可知幾乎都是鄭文燦決定！
舒翠玲怒批，鄭文燦如同散財童子，要五毛給兩塊，他把最應該用在弱勢族群的經費大做人情，用來綁樁籠絡。監察院糾正文共列出兩億一千萬完全不符合公益彩券盈餘分配基金之使用規範，監察院要求桃園市政府必須歸墊，雖然調查報告111年12月14日才出爐，但其實審計部年年糾正，鄭文燦連年不甩，到12月14日看到監察院糾正文後，鄭文燦才馬上在當天修了桃園市史上最嚴苛的社團補助辦法，可見現任行政院副院長鄭文燦才是真正寅吃卯糧，讓現在張善政要買單。
舒翠玲質疑，調查報告中明確指出桃園市府應依法歸墊該府就該基金「不當支用」，北景雲一案要張善政報告就算了，鄭文燦捅的簍子也要張善政善後。目前已從市府結餘款中還了六千萬，還有一億五千萬得從未來年度中繼續編列，都得還回公益彩券盈餘基金，使得未來造橋鋪路、路燈、交通標線等許多建設經費，都因為鄭文燦過去這幾年的揮霍浪費而受到限制。因鄭文燦大作個人人情的不合法行為，桃園市府要付出2.1億的代價，鄭文燦到現在都還沒有站出來跟桃園市民道歉，她並要求鄭文燦把2.1億還給桃園市民，「鄭文燦市長還錢來！」
凌濤指出，迄今鄭文燦都沒有對這件案子來回應，鄭文燦是不是心虛？過去桃園公共工程有高達13項是毛胚屋，鄭文燦好大喜功做政績，需要張善政幫他買單增項經費高達28億。鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，還說要用在挹注地方政府的社福支出，結果公益彩券基金的這2.1億竟然都用在請客吃飯上面。
凌濤質疑，桃園市審計處從107至109年連續三年提醒補助計畫內容與基金內容未盡相符，基金管理會審查卻視若無睹，繼續進行。他嚴重懷疑，是不是鄭文燦把公益彩券盈餘當成自己小金庫？是不是用來綁樁遂行政治利益？鄭文燦無法迴避此一質疑。他呼籲，監察院不應只糾正桃園市府相關經費之使用，因為這都是按照鄭文燦市長的指揮，監察院應該立刻調查糾舉現任行政院副院長鄭文燦，讓公務員懲戒委員會進行裁處。如果民進黨執政的監察院只敢對桃園市府開刀，不敢調查行政院副院長鄭文燦，這就是完全的雙重標準。