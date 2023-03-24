林襄「逆天身材」美照10連發！成日本精品球衣全球代言人
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁162.5萬人追蹤，是許多人心目中的啦啦隊女神，甚至紅到日本去，被日媒稱讚是「異次元等級」正妹，就連人氣女優三上悠亞也搶著合影。今（24）日林襄更重磅宣布擔任日本高爾夫精品球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，一連曬出10張美照，讓粉絲狂讚：「恭喜，太可愛了」、「好美好好看」。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄今天在臉書、IG用中文、日文發文，並曬出10張美照，表示自己非常榮幸擔任來自日本高爾夫精品球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，還宣布品牌將提供10人份的禮物要送給「襄民」們，也列出活動相關辦法。
無論是穿著無袖高爾夫球衣還是貼身連身短裙，林襄都專業地對著鏡頭擺出迷人微笑，還坐在高爾夫球車上擺出帥氣姿勢，更俏皮與東京鐵塔比臉頰愛心合影，可帥氣可甜美，完美駕馭各種風格。貼文一出，不僅台灣網友留言恭賀：「好美好好看」、「好好看喔喔喔喔」、「可愛」、「恭喜，太可愛了」、「好美」、「恭喜，我支持你！」也能看見許多日本粉絲在貼文底下留言，可見林襄在日本知名度早已大開。
事實上，若撇除遊戲代言不算，這並非林襄首次成為品牌代言人，她去年就成為來自紐約的Gold Philosophy輕珠寶品牌台灣區代言人，如今則成為日本高爾夫精品球衣「CPG GOLF」全球品牌代言人，可見其魅力不容小覷，就連日本品牌也成功被林襄征服。