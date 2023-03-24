比肺結核更難纏！　「非典型結核」死亡率逾三成

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「非典型結核」人數將近肺結核2倍結核病感染源為分枝桿菌屬，分為兩種：第一為結核菌群，就是所謂的「結核病」；第二為非結核分枝桿菌，又稱「非典型結核」。
依據疾管署資料顯示，在台灣，結核病的發生率已經從2005年的每10萬人口73例逐年減至2022年的28例。然而非結核分枝桿菌感染個案卻逐年上升，2022年發生率達到每10萬人口50例。
症狀相似 「非典型」死亡率卻更高根據結核菌侵犯的位置，結核病可分為「肺內」結核和「肺外」結核。高風險族群包括支氣管擴張症患者、免疫功能低下者、愛滋病患、長期使用類固醇者、慢性阻塞性肺病患等。建議家中浴室、蓮蓬頭應加強清潔，杜絕細菌藏匿。
黃偉彰指出，兩種疾患的共同症狀為發燒、咳嗽、呼吸喘、咳血、體重減輕，而且照X光或電腦斷層掃描也難以區分。唯一的不同處在於治療方式，尤其非結核分枝桿菌感染需使用至少3種抗生素，不僅容易出現副作用，若患者同時服用高血壓或糖尿病等慢性病藥物，也容易有藥物交互作用，加上使用的抗生素抗藥性高，因此可供選擇的藥物較少，導致治療難度與死亡率皆更高。
無論是「結核病」或「非典型結核」，從診斷到治療都相當複雜，需要多專科的協助處理，才能達到全面的照顧。醫師呼籲民眾若無法確診哪一疾患，建議進一步就醫進行分枝桿菌鑑定、抗藥性藥物檢測，精準治療可提高治癒率。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57138
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