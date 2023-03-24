名家論壇》韋安／侯友宜有問題了嗎？

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5項指標中，「個人魅力」侯小輸賴，「個人操守」、「領導能力」則贏過賴。「國際視野」、「財經專業」由賴領先侯。
外界一再預告和斷言，侯的民意支持度會崩盤，2024勝算已無。不過侯的總統大選支持度雖明顯下滑，但從ettoday政治領袖看好度各項調查數據來看，侯在選民心目中長期樹立的正向印象，根本沒有受到影響。
被狂毆猛打3個月，外界以為侯友宜「不行了」，而實際上他沒有「受傷」，只是「趴著」，躲過了來自內外的明搶暗箭。
大家對侯友宜常講的「好好做事」聽膩了，他也「從善如流」最近少講，換成其它方式來表達。但其「很能做事」的形象在民眾眼中沒有改變，警政和市政時期的作為和政績，仍可與對手比較和檢驗。
外界一再質疑侯有沒有論述能力，但他根本還什麼都沒有講。到底有沒有，等未來拿具體出來才可定論。以為他這方面一定會失分，結果也可能會讓人刮目相看。
九合一大選藍營大勝，綠營重挫，曾有一時的2024政黨輪替氛圍。隨者民進黨快速重新整隊，賴清德定於一尊，這點已一掃而空。讓非綠陣營以為「容易贏」的認知，改變為誰出來都「很難贏」。也最終塵埃落定，讓侯被國民黨「徵召」明朗化，獲得2024出戰的比賽資格，八九不離十。
警察性格就是等待和準備周延，不能犯錯和失誤，保存實力最後來拚。要的是最後「破案」的結果，而不是在「辦案」過程中贏得讚賞和掌聲。
侯友宜參選2024沒有「烙跑」問題，最新TVBS民調，新北市民44%支持他參選，大於28%不支持。但侯仍需步步為營，要讓市民們放心，若投入這場選舉不會影響到市政工作。並讓人相信他若有機會當選總統，對新北市未來的建設發展和市民利益會更有助益。而不是敲鑼打鼓，來讓人看到自己多會選舉。
目前，維持穩定的民意基礎不出錯，而非在與對手在民調支持度上爭高低。當對手們的招數出盡，其實侯友宜還沒有真正動起來。那些對侯一定贏不了的預言，都還言之過早。他還沒正式上場。
幾天前，一位前警界高層，用line打來說，最近跟侯有過接觸，聊了許多。認為侯的信心十足，且該準備的都準備周延，没有問題。哪會沒有準備「論述」？該提出來時，就會提。
「跑得快，不如跑的稳」。侯只是在等「東風」颳起，「他一定會讓人好看的！而且，會讓大家跌破眼鏡。」這位做到警界最高職位的人士說。
有些人很在意，時時都要拚輸贏，但戰略搞錯，積許多小勝，但決戰時能量耗盡而大敗。有的人，則堅持定力，掌握自己的節奏。不爭一時，能忍耐爭長遠，以求最後完勝。侯友宜看起來，每次風頭上都在被動挨打，但最後的輸家卻一定不是他。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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