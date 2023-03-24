週六補班解脫！今年「補班日剩2次」 最高連放9天攻略曝
今年剛好因為連續假期因為都剛好遇到禮拜一、禮拜五中間卡住問題，導致不斷地進行「挪假補班」，繼一、二月瘋狂補班後，明（25）日也迎來三月的補班日，為了配合清明連假，由於三月假日非常少，這個月扣掉補班日假日只有七天，讓不少網友直呼「撐過這週就快天晴了！」而除了明天的補班以外，今年其實一共還有兩次補班，只不過月份隔蠻開，至少不會令人感到非常厭煩。
記者張嘉哲/綜合報導
繼二月補班兩天之後，明天3月25日必須補班，原因是4月兒童節與掃墓節的清明連續假期從4/1放假到4/5，4/3星期一調整放假，而三月補班之後，接著就是6月17日要補班，6月端午連假中，6/23為平日調整放假；以及今年最後國慶補班9月23日，10月雙十連假中，10/9適逢平日而調整放假，因而提前於9/23補上班。也就是說，撐過明天，今年補班日就剩下兩天！
而由於6月補班之後，下個禮拜的端午連假立刻把補班日返還，所以讓人體感上只是「這週多上一天」下週「連放四天」，感覺還挺不錯！而10月的部分雖然補在9月，不過剛好9月初馬上遇到六日，且還又中秋節的緣故，因此9月即便23日補班，該月例假還是有9天之多，相比二、三月來看好非常多。
另外，包括在6月時，如果妥善運用特休請假19到21日的話，端午連假一共可以休8天；而10月時，如果妥善運用特休請假11到13日的話，搭配7號、8號六日，國慶連假一共可以連休9天，在這後疫情時代，不少人都有出國規劃的情況，可以說是非常完美的規劃！提供給上班族的大家參考！