遭批「公益彩券盈餘」當小金庫！鄭文燦駁：刻意扭曲事實

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對監察院於111年提出糾正，認為桃園市政府使用「桃園市公益彩券盈餘分配基金」，其中支應5500萬到6500萬補助人民團體推動社福政策宣導，與該基金的用途未盡相符一事，鄭文燦市長已於111年完成檢討調整，修正人民團體補助規範。
鄭文燦辦公室說明，如此的經費運用方式，在前縣府時期就留下，並非鄭文燦市府首創。根據監察院調查報告，是在朱立倫前縣長時期（96年）開始，社福宣導補助經費開始調整由公益彩券盈餘支應，到吳志揚縣長任內也是同樣制度。
鄭辦也指出，舒翠玲議員曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，自102年起也自「公益彩券盈餘基金」申請補助，計算到111年，桃市府總計核定104萬2000元補助，活動內容包括「幸福烘焙教學-提拉米蘇暨婦女福利宣導」、「健康飲食作息講座暨老人福利宣導」、「拳擊有氧、揮出健康暨兒童及青少年福利宣導」等，內容相當多元。這些活動補助，是否也是舒議員所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？
另外，鄭市長任內已編列6000萬預算回補公益彩券基金。公務預算及桃園市公益彩券基金，兩者都是市府所屬財源，因此以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額。
所以當市庫回補2.1億元到市府的公彩基金，市府在公彩基金可以運用的經費也多了2.1億元，一加一減，總數不變，市府總收支並沒有改變，所謂「鄭文燦請客張善政買單」，這是刻意扭曲事實，舒議員此政治凌駕一切的作法，就是抹黑過去的縣府、市府及過去的自己。
最後鄭辦強調，市長卸任前，特別留下18億統籌分配稅款給下一個市長彈性運用，落實政見，張善政市長就是用這筆款項加上中央在今年撥給50億元統籌分配稅款，才能夠加碼社會福利，張市長也曾表示，他用了其中37億元推動社福政策，可見鄭市長卸任時已留下豐沛的財源。