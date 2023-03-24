采子陷劈腿風波首現身！遭下封口令「不能提邱鋒澤」

歌手采子在2021年時被爆出與邱鋒澤低調交往的時候，卻介入曾經的閨密荳荳與何孟遠間的感情，重創形象，已經神隱許久，才終於在日前更新IG，有意回歸，未來動向引人關注。而她於今（24）日出席公益活動，是她身陷劈腿醜聞後暌違22個月首度現身，提到被下了封口令，不能在公開場合提到邱鋒澤。
記者吳雨婕/台北報導
當年采子被爆介入何孟遠、荳荳的感情，當時何孟遠、采子親自上火線回應，可是卻引起不了共鳴，反而引來罵聲，她提到與何孟遠已經沒有聯絡了，幾乎與娛樂圈的藝人朋友斷了聯絡，「我覺得大家都有各自的選擇，那我去試著理解他們為什麼做這樣的決定，我可以理解。」被問到未來上節目，遇到前閨密荳荳會不會尷尬，她回應：「大家在演藝圈都是專業的演藝人員，不會尷尬。」而采子先前參與《全明星運動會》，與藍隊的人還是有交情，偶爾會在群組說話。
引人注意的是，采子言談間絕口不提邱鋒澤，據悉，她在與原音兄弟合約結束後，收到對方寄來的律師函，律師函上面有明確告知，不能在公開場合提到邱先生，如果提就會提告。縱使在戀情上嚴重受創，但采子依舊相信愛情，她不諱言的說，現在有穩定交往的圈外男友鍾先生，兩人是從去年底正式交往，她表示男友很在意她個人的感覺，「喜歡真實相處的感覺，他的角度跟我媽很像，以我身體能不能承受為準，以我健康為主。」