謝系基金會推薦任大法官惹議 謝長廷：別人不要替我推薦
謝系色彩濃厚的新文化基金會推薦駐日代表謝長廷出任大法官，引發關注。謝長廷今（24）日表示，已經告訴好朋友不要替他推薦或發言了，以免模糊返台參加台日活動焦點。
記者呂炯昌／台北報導
針對被推薦大法官引發爭議，謝長廷今日透過臉書表示，他年輕時曾考上司法官特考第十期，但没有去受訓，最近有朋友好意推薦我去當大法官，有人嗤之以鼻說：「小法官都沒當就想當大法官！」「等於是自己推薦自己嘛」，大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦。他昨天已經告訴好朋友說不要替我推薦或發言了，因為中午我要去大倉飯店參加江口克彥主辦的研討會、3月26日還有出版社在誠品的新書發表、3月27日有安倍前元首攝影展，這樣胡爛打會模糊焦點，對不起主辦單位。
謝長廷表示，留學京都大學是讀法哲學，研究法的正義，法律實務經驗豊富，從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，擔任解釋憲法的大法官，不能說沒有資格，但現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好。
謝長廷今日下午參加日本財團法人東亞情勢研究會舉辦的台日和平論壇活動，謝長廷在會前被問到是否會擔任大法官，謝表示，「我在臉書有講了。」
媒體追問返台為何有時間演講，但沒時間到立院報告？謝長廷表示，「要立法院邀請我，立院要叫我才能去，沒有人叫我，我一直要求，他們沒有叫我。」
針對媒體詢問擔任大法官遭質疑無法司法獨立，謝長廷則是不回答搭電梯趕緊上樓。