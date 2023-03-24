歡慶兒童節 台中社會局串聯十家親子館邀親子暢遊同樂

我是廣告 請繼續往下閱讀
配合兒童節到來，社會局串聯親子館推動兒童節系列活動，打頭陣的是26日週末在坪林親子館登場的「守護地球小勇士」，運用自然能源或可利用的回收物，設計好玩又有趣的闖關遊戲，讓親子更關注地球的生活環境議題。
此外，沙鹿親子館於清明連假首日4月1日舉辦「當我們童在一起」，由活潑可愛的鹿可帶領大家一起唱唱跳跳，挑戰趣味闖關活動，並邀請小精靈故事劇團演出《小魚散步》。4月2日太平親子館推出「一童玩遊戲」，讓親子共讀童玩歌謠，自製古早童玩玩具，體驗竹水槍、波浪鼓、踢毽子、踩高蹺等樂趣，同享受純真的童年時光。
接著還有4月8日在南屯親子館上、下午各舉辦一場的《男生女生PLAY》手偶劇，由藍鯨跟虎鯨引導孩子認識性別議題，學會尊重和接納他人，還有帶動唱及有獎徵答。9日大雅親子館在大雅公園舉辦「麥虎2歲生日派對」，網路預約前50名贈送野餐墊；同天，北區親子館的保母(爸)劇團，年度新劇《綠色大怪獸》獨家首演，還有親子律動及親子闖關活動，活動豐富多元。
壓軸的大里親子館，將於4月23日舉辦「SDGs親子童盟會」，設計靜態展和動態關卡，讓親子了解環境永續的重要，包括捏陶手作體驗，故事協會演出《國王洗澡水》，還有紙迷宮和釣魚遊戲等。歡迎民眾查詢台中市育兒資源網（https://parent-child.taichung.gov.tw/index.aspx）和各親子館臉書粉絲專頁，了解詳細的活動訊息和預約方式。