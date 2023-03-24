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歡慶兒童節 台中社會局串聯十家親子館邀親子暢遊同樂

▲台中社會局串聯十家親子館，推出系列活動，邀請親子暢遊同樂，陪伴孩子在遊戲中學習成長。（圖／中市社會局提供）
▲台中社會局串聯十家親子館，推出系列活動，邀請親子暢遊同樂，陪伴孩子在遊戲中學習成長。（圖／中市社會局提供）

記者金武鳯/台中報導

迎接兒童節到來，台中市政府社會局串聯全市十家親子館，區域橫跨山海屯市區，分別舉辦趣味闖關、童玩手作和戲劇演出等豐富有趣活動，要讓城鄉親子都能就近參與，一起同樂。由於場地容量所限，部分活動採預約制，歡迎上線台中市育兒資源網或各親子館粉絲專頁報名。

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社會局長廖靜芝表示，學齡前的孩子在「玩」中學習成長，父母扮演重要角色。親子館提供友善育兒環境和專業親子活動，教導家長如何與孩子遊戲，提高嬰幼兒的想像力、邏輯思維能力及反應力，也帶領親子共學及同樂，接近親子關係。

▲台中社會局串聯十家親子館，推出系列活動，邀請親子暢遊同樂，陪伴孩子在遊戲中學習成長。（圖／社會局提供）
▲台中社會局串聯十家親子館，推出系列活動，邀請親子暢遊同樂，陪伴孩子在遊戲中學習成長。（圖／中市社會局提供）
配合兒童節到來，社會局串聯親子館推動兒童節系列活動，打頭陣的是26日週末在坪林親子館登場的「守護地球小勇士」，運用自然能源或可利用的回收物，設計好玩又有趣的闖關遊戲，讓親子更關注地球的生活環境議題。

此外，沙鹿親子館於清明連假首日4月1日舉辦「當我們童在一起」，由活潑可愛的鹿可帶領大家一起唱唱跳跳，挑戰趣味闖關活動，並邀請小精靈故事劇團演出《小魚散步》。4月2日太平親子館推出「一童玩遊戲」，讓親子共讀童玩歌謠，自製古早童玩玩具，體驗竹水槍、波浪鼓、踢毽子、踩高蹺等樂趣，同享受純真的童年時光。

▲歡慶兒童節，台中社會局串聯十家親子館推出系列活動，海報詳列各館活動內容及時程。（圖／中市社會局提供）
▲歡慶兒童節，台中社會局串聯十家親子館推出系列活動，海報詳列各館活動內容及時程。（圖／中市社會局提供）
接著還有4月8日在南屯親子館上、下午各舉辦一場的《男生女生PLAY》手偶劇，由藍鯨跟虎鯨引導孩子認識性別議題，學會尊重和接納他人，還有帶動唱及有獎徵答。9日大雅親子館在大雅公園舉辦「麥虎2歲生日派對」，網路預約前50名贈送野餐墊；同天，北區親子館的保母(爸)劇團，年度新劇《綠色大怪獸》獨家首演，還有親子律動及親子闖關活動，活動豐富多元。

壓軸的大里親子館，將於4月23日舉辦「SDGs親子童盟會」，設計靜態展和動態關卡，讓親子了解環境永續的重要，包括捏陶手作體驗，故事協會演出《國王洗澡水》，還有紙迷宮和釣魚遊戲等。歡迎民眾查詢台中市育兒資源網（https://parent-child.taichung.gov.tw/index.aspx）和各親子館臉書粉絲專頁，了解詳細的活動訊息和預約方式。


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