升息半碼衝擊經濟？總經專家：景氣問題不該歸咎於此

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央行總裁楊金龍昨日宣布政策利率調升半碼（0.125個百分點），重貼現率來到1.875%，這也是啟動升息循環以來第5度升息，央行此舉引發衝擊經濟的隱憂，對此，孫明德直言，「不能把景氣的問題歸咎在升不升息。」
他認為，升息未必完全是負面的，央行考慮升息的3大重點，包括經濟、通膨與國際金融環境，尤其最近台灣物價上漲率已經來到2.5％以上，民眾感受到的生活壓力愈來愈大，這個時候升息若能降低通膨，對於民眾來說是好事一樁，而美國聯準會於22日再度採取的升息措施，更是此次央行升息半碼非常重要的參考依據。
孫明德表示，就連聯準會都不擔心升息可能造成美國經濟衰退，加上台灣國內物價上漲壓力仍大，這個時候升息當然有其必要，不過，央行也考慮到近期外銷與各方面的經濟表現，不如前幾年來得好，若升息升得太猛，可能會對外銷出口、廠商的資金成本造成負面影響，央行在這幾次「升息半碼」的措施，都是兼顧內外的考量結果。
目前美國升息已升至5%，歐洲升至3%，台灣則是從1.2％，升到接近2%，「我們的升息步調相對的比較緩慢，廠商或民眾可以調適的時間也比較長。」
孫明德說，不能每次景氣不好，就去怪央行要不要升息、降息，「聯準會的動作是配合經濟景氣在做的。」盤點目前世界三大經濟體的景氣表現，中國在去年12月解封，最近1、2月國內零售數字表現已逐漸轉好。
至於歐洲的部分，孫明德強調，應該樂觀看待俄烏戰爭會不會有一個突破性的發展，目前看來，俄烏之間的戰爭有點鬆動的趨勢，接下來若戰爭提前結束，全世界另外一個大引擎「歐洲」也會開始慢慢復甦。
歐美國家因此次戰爭所造成的能源危機，花了國民所得至少3％以上，去救國內能源天然氣，當歐洲不用花這麼多錢去買石油、天然氣時，民眾就可以把錢轉移到買台灣的資通訊電子產品，這對台灣產業來說是件好事。
孫明德指出，目前只有美國的經濟情況還渾沌不明，如上述所提，中國已開始復甦，也希望歐洲能夠有些好轉，全世界的景氣不是看聯準會升不升、降不降，也不只是金融面的問題，而是看這些消費者能不能開始恢復購買力，如果可以的話，景氣會比原先預估還要再更樂觀一點，經濟的問題與聯準會無關，主要仍要看幾個大市場能否慢慢把自己的負面因素解決掉。