徐巧芯：我當立委、費鴻泰入閣 會是世代交替最好典範
國民黨台北市議員徐巧芯今（24）日上午前往北市黨部，登記參選第七選區（信義南松山）黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰。徐巧芯在接受媒體訪問時，表示國民黨會贏下2024大選，因此讓費鴻泰能夠進到內閣發揮長才，而自己則是進入立法院，「這是最佳的組合跟拍檔，會是世代傳承最好的典範，也是世代交替真正的解答。」
記者丁上程／台北報導
徐巧芯今日上午前往國民黨北市黨部，登記參與黨內立委初選。徐巧芯表示，自己從小就住在信義南松山地區，也希望自己在最好的年紀、最有拚勁的時候，做最多有意義的事情。「現在的政府讓人民心中有一把火，但現在很多『民意』代表，心裡也有那一把火嗎？」徐巧芯直言，多數民意代表不見得能夠幫人民反映出來，更沒替人民教訓這個政府。
徐巧芯強調，自己像蜜獾「生死看淡、不服就幹」，一但咬住民進黨就不會放，因此每天認真做功課找資料揭發弊端，就是希望能讓人民看清民進黨的真面目。「所以對於政府，你有任何的不滿，請放心我會用最狠的方式來好好跟民進黨對抗，用最意想不到的方式跟他們搏鬥。」
徐巧芯說，世代交替不是為了要拉下誰，而是要把資深的人再往上推到另一個舞台。「我們會贏下2024，讓費委員能夠進到內閣，繼續用他的長才替大家來服務。」徐巧芯說，內閣有費鴻泰，立法院有她，這樣會是最好的拍檔跟組合。
「我在國會，費鴻泰委員在內閣，這是最佳的組合跟拍檔，會是世代傳承最好的典範，也是世代交替真正的解答。」徐巧芯說，國民黨畢竟已經8年沒有執政了，相關內閣的人事一定會從立委裡面去挑人，如果到時候費鴻泰以區域立委的身份轉而任職內閣，又要再進行勞民傷財的補選，「所以最好的方式就是，我進到國會，費委員也在不分區名單裡面，進而擔任內閣的角色。」