上班不能吃！全家「酒精甜品」爆紅 威士忌、紹興通通有
超商甜品創意無限，全家近期推出大人專屬的酒精甜點，與台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，濃郁酒香讓酒鬼也瘋狂，狂讚「喜歡喝酒一定愛」，接下來也將陸續推出白蘭地檸檬蛋糕、蘭姆檸檬蛋糕等，將威士忌、萊姆酒、桂花釀通通變身美食任你挑。而7-11也沒輸，甜品系列找來百萬YouTuber酷合作，開發芋泥甜品「芋酷同行」，同樣話題性十足，眾多超強新品讓甜點控選擇好困難！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家導入日本熱銷破千萬顆的超人氣商品「餅乾三明治」型態，攜手台酒推出白蘭地葡萄餅乾三明治，以台酒玉山白蘭地浸泡葡萄乾，融入奶油內餡中，搭配黑糖餅乾體，饕客也在臉書社團分享食後心得，建議一定要放入冷凍後再品嚐，「這個真的很好吃！看有人分享先丟冷凍真的更好吃，可以給滿分」、「吃到最後整個鼻腔都是酒味」、「有酒先加分，好吃更加分」。記者實際開箱，酒香壓過奶油味不會容易膩口，喜歡喝酒的可以買來嘗鮮，酒精濃度偏低吃多也不用擔心會醉！
酒香系列除了已經開賣的白蘭地葡萄餅乾三明治、紹興香腸外，接下來更會陸續運用花雕、紹興、玉尊峰頂台灣威士忌、玉山白蘭地與玉泉桂花釀，與台酒共同推出酒香系列甜品、鮮食，包括3/29後開賣的白蘭地檸檬蛋糕、蘭姆葡萄起酥三明治、花雕雞絲涼麵、桂花油醋雞肉沙拉。全家也提醒，酒香商品酒精濃度低於法定值0.5% 以下，不過仍是建議幼童、孕婦、酒精過敏者請勿食用。
同時，7-11甜品也不甘示弱，跟YouTuber酷的夢全新合作聯名開發「芋酷同行」系列商品，推出芋泥閃電泡芙、芋酷同行奶芋冰沙、芋泥流心雙色可頌、芋泥包等系列商品，掌握芋頭既可甜又可鹹的特性，嚴選在地食材當中香氣較濃的檳榔心品種芋頭，網友品嚐後分享，「芋泥泡芙超好吃！榮登我的最愛」、「剛吃了！口感還不錯」、「泡芙蠻好吃的， 雖然沒吃到真芋頭塊」。