名家論壇》陳冲／雞蛋與Blackpink的黃牛票

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從經濟學觀點，如果有轉售黃牛票圖利的空間與市場，很有可能是訂價策略失誤(例如開價過低)，當然這可能引起歌迷的誤會，搖滾區8800元的票價還嫌太低?也許可以回說，黃牛票十萬元不也賣完了?但這就流於口舌之爭，而非討論解決方法。處理經濟問題，可能要回歸商業行為觀點，從消費者心態著手，例如把售票行為與經營鐵粉結合，仿日本由平時購買CD的紀錄、參與鐵粉聯誼會的頻率等因素，決定購買入場券的機率，都不失為減少Box Office秒殺壓力的方法。
表演或歌唱畢竟不是一項能隨意量產的資源，勿以為一再加場，就可達成供需平衡。同理，母雞也不是加個夜班，就可產量加倍。農政單位解釋問題(不是解決)，有很多原因，例如禽流感造成蛋雞短缺、價格飼料成本高於蛋價、換羽未及補充、高密度飼養等，隔行如隔山，吾等外行人，不明其中奧妙，但以金融危機而言，平時有預警系統，事情臨頭有SOP為處理依據，就不易有荒腔走板之事。同一道理，雞農、蛋雞、疫情、飼料等因素，理論上「超前部署」應該都有掌握，為何會發生市場失靈?為何數月不能解決?實在費解，這應與價格管制及資訊不公開有關。
Blackpink業已華麗榮歸，黃牛大概也賺得缽滿盆盈，亡羊不忘補牢，是堅持修法提高罰則?還是以經濟方法解決商業問題?至於習慣用政治手腕處理經濟問題的人，務必記得諾貝爾獎經濟學大師Milton Friedman說過:「我們經濟學家所知不多，但知道如何創造缺貨，舉個例子，如果你要製造番茄短缺，只要立法規定每磅番茄不得超過兩分，馬上你就會得到番茄缺貨的結果」( We economists do not know much, but we do know how to create a shortage. If you want to create a shortage of tomatoes, for example, just pass a law that retailers can’t sell tomatoes for more than two cents per pound. Instantly you’ll have a tomatoes shortage.)。如果還不懂，佛里曼就要舉雞蛋為例了。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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