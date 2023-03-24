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名家論壇》陳冲／雞蛋與Blackpink的黃牛票

▲BLACKPINK高雄演唱會官方照。（圖／YG Entertainment）
▲BLACKPINK高雄演唱會官方照。（圖／YG Entertainment）

文／陳冲

開春以來，每日盤據媒體歷久不衰的，就是缺蛋話題，蛋餅沒蛋，一時真是哭笑不得。三月以來，每日在網路上話題不斷的，就是Blackpink黃牛票議題，由8800元喊到四萬、十萬，甚至瘋傳有四十萬元的價格。這兩件事有何關聯? 其實都牽涉到市場法則的運用。

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Blackpink是韓國天團，在台有廣大歌迷，政客考慮到年輕人的選票，倘這些選民買不到門票，或是被黃牛重利剝削，自然代誌大條，加上又有謠言傳聞特權買票、索取公關票等，於是文化部長積極出面熄火，指責黃牛搶購或掃票，「非供自用轉售圖利」，違反社會秩序維護法，應予處罰，後又發現法律罰則太輕，則又揚言一個月將完成修法，加重罰則，以儆效尤。當然名嘴不會放過這一話題，七嘴八舌，甚至有人建議加場演出，以應觀眾熱情云云。不過文化部也應想想，社會秩序維護法為何自始沒考慮到，任何商業買賣都是「非供自用轉售圖利」，為何獨對娛樂票券開刀?以政治手段解決經濟問題，是否有效?雞蛋問題也是一樣。  

從經濟學觀點，如果有轉售黃牛票圖利的空間與市場，很有可能是訂價策略失誤(例如開價過低)，當然這可能引起歌迷的誤會，搖滾區8800元的票價還嫌太低?也許可以回說，黃牛票十萬元不也賣完了?但這就流於口舌之爭，而非討論解決方法。處理經濟問題，可能要回歸商業行為觀點，從消費者心態著手，例如把售票行為與經營鐵粉結合，仿日本由平時購買CD的紀錄、參與鐵粉聯誼會的頻率等因素，決定購買入場券的機率，都不失為減少Box Office秒殺壓力的方法。

表演或歌唱畢竟不是一項能隨意量產的資源，勿以為一再加場，就可達成供需平衡。同理，母雞也不是加個夜班，就可產量加倍。農政單位解釋問題(不是解決)，有很多原因，例如禽流感造成蛋雞短缺、價格飼料成本高於蛋價、換羽未及補充、高密度飼養等，隔行如隔山，吾等外行人，不明其中奧妙，但以金融危機而言，平時有預警系統，事情臨頭有SOP為處理依據，就不易有荒腔走板之事。同一道理，雞農、蛋雞、疫情、飼料等因素，理論上「超前部署」應該都有掌握，為何會發生市場失靈?為何數月不能解決?實在費解，這應與價格管制及資訊不公開有關。

Blackpink業已華麗榮歸，黃牛大概也賺得缽滿盆盈，亡羊不忘補牢，是堅持修法提高罰則?還是以經濟方法解決商業問題?至於習慣用政治手腕處理經濟問題的人，務必記得諾貝爾獎經濟學大師Milton Friedman說過:「我們經濟學家所知不多，但知道如何創造缺貨，舉個例子，如果你要製造番茄短缺，只要立法規定每磅番茄不得超過兩分，馬上你就會得到番茄缺貨的結果」( We economists do not know much, but we do know how to create a shortage. If you want to create a shortage of tomatoes, for example, just pass a law that retailers can’t sell tomatoes for more than two cents per pound. Instantly you’ll have a tomatoes shortage.)。如果還不懂，佛里曼就要舉雞蛋為例了。


●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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