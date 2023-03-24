北市驚傳墜樓！死者曾是嘻哈主唱 多年前捲呼麻案遭法辦
台北市一名羅姓男子（25歲）曾擔任樂團主唱，多年前因提供大麻給未成年學生遭判刑，不料今（24日）上午7時許，卻被民眾發現倒臥在忠孝東路5段一處巷弄內的停車處，警方趕抵時，其已無生命跡象，經調閱監視器，羅男疑從12樓墜落，現場初步排除外力介入。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，羅男曾擔任過舞者，多年前和朋友共同組成嘻哈團體，並擔任其中一名主唱，但卻涉嫌吸食大麻、利用粉絲團販毒，直至一名女學生在臉書PO文炫耀呼大麻後，才讓整起事件曝光，羅男也因此被依毒品罪嫌送辦。
今天早上有民眾驚見一名男子倒臥在一處停車場內，嚇得連忙報警求救，無奈警方趕抵時該男子已明顯死亡，調查後得知死者羅男平時與家人同住在該棟大樓，但凌晨1時許獨自上到頂層12樓，直到天亮都沒有其他人出入，故研判應為墜樓輕生，詳細原因仍待進一步調查。
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