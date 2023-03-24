特企／《地下菁英》第二季最終大結局　劇組IG感動喊話

《地下菁英》第二季已迎來最終完結篇，車武湜（崔岷植 飾）因為在菲律賓權勢極大，引來各界妒忌，更招來殺身之禍，雖然想先一步剷除各路對手，沒想到動作太大，反倒引來政府高層不悅，始終致力尋找車武湜犯罪證據的吳承訓（孫錫久 飾）又怎能坐視不管，一路蒐集到許多賭場傳奇的犯罪證據，準備將車武湜伏法並踢下神壇。但是，車武湜在黑白兩道打滾多年，從不輕易相信任何人，當然不可能就此屈服，這一場正邪對立即將決一勝負，在菲律賓權勢極大的車武湜，這次還能夠全身而退嗎？
自從《地下菁英》上檔以來，全劇組的感情都相當好，除了演員群紛紛貼出合照之外，也有劇組人員在IG感動喊話「終於要迎向最後一集了，直到最後也加油吧！」，先前全體劇組人員在菲律賓拍攝長達3個月，培養出好感情，眾人時常在下戲後到各大餐廳聚餐，如今正式結束，眾人都相當不捨，也希望觀眾們能夠喜歡完結篇。
《地下菁英》由金獎導演姜允成執導，姜允成以賣座電影《犯罪都市》系列獲得全亞洲觀眾喜愛，他擅長以高難度的動作場面、緊張的敘事風格受到傳媒一致讚賞，姜允成自從獲選成為《地下菁英》，便以強而有力的敘事手法，獲得全劇明星們的一致讚賞，更打造韓劇史上難得一件的壯觀場面，帶領觀眾進入這個刺激、懸疑的跨國犯罪故事。《地下菁英》全兩季已在Disney+ 獨家熱播中，並已於22日正式迎來最終大結局。
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