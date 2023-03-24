乘載亞洲議題　台灣國際紀錄片影展在花蓮

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一系列活動由3月25日晚間在時光1939 舉行的「選片指南」打頭陣，TIDF節目團隊將親自介紹巡迴展單元，同場加碼放映2022TIDF台灣競賽優等獎《事件現場製造》、評審團特別提及《K的房間——關於世界的創造與毀滅》，為接下來豐富的活動與放映預熱。
花蓮專屬活動「影像讀書會」則將於4月起每週五晚上，在孩好書屋、緩緩書屋舉行。選映2022TIDF「台灣切片｜真實的呢喃：1990s 以降的女性私電影」與「菲律賓獨立紀錄片專題」單元的8部精選作品，並邀請在地文化工作者游家榕與影像工作者 Kawah Umei 連晨輧接力擔任領讀人，與觀眾一同閱讀影片、交流觀影體驗。
2023 TIDF巡迴展將於3月25日起於全台各地接連登場，陸續到訪花蓮、彰化、嘉義、屏東、台中，也預計與新竹、高雄、宜蘭等地的單位合辦精選放映。花蓮場次與活動詳情可見TIDF官網活動頁，其餘各地放映消息將陸續公開，期待大家的參與！更多最新消息請密切關注 TIDF官方網站、Facebook專頁及 Instagram。
2023 TIDF巡迴展
03.25－05.05 花蓮
04.15－04.30 彰化
05.05－05.14 嘉義
05.06－05.28 屏東
05.26－06.30 台中
2023 TIDF巡迴展「衛星城市」
04.08－04.13 ｜高雄市電影館
05.10－05.15 ｜新竹或者光盒子
10.21－10.22 ｜宜蘭和平街屋2.0