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乘載亞洲議題　台灣國際紀錄片影展在花蓮

▲《K的房間——關於世界的創造與毀滅》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展TIDF提供）
▲《K的房間——關於世界的創造與毀滅》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展TIDF提供）

記者賴正琳／綜合報導

由國家電影及視聽文化中心籌辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF），2023全台巡迴從影視聽中心出發，將在明（25）日帶著一系列精彩的節目與活動造訪花蓮！除了在花蓮鐵道電影院連續放映一個月，亦走入在地與時光1939、孩好書屋、緩緩書屋串連，合辦選片指南、主題講座、影像讀書會等豐富活動，期待和花蓮的觀眾們分享紀錄片的動人力量！

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4月1日至4月30日TIDF將在花蓮鐵道電影院，展開滿滿一整個月的放映與座談，節目包含「TIDF 2022得獎影片」、「TIDF精選」、「菲律賓獨立紀錄片專題」、「記錄X記憶：檔案變形記」四大單元。為了讓觀眾有機會和影人及影展團隊交流，更特別邀請《憂鬱之島》導演陳梓桓、《野番茄》導演廖克發進行映後座談，影視聽中心TIDF策展人林木材也將出席花蓮影音學堂講座，討論紀實影像的邊界與穿越。

▲《野番茄》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展TIDF提供）
▲《野番茄》劇照。（圖／台灣國際紀錄片影展TIDF提供）
一系列活動由3月25日晚間在時光1939 舉行的「選片指南」打頭陣，TIDF節目團隊將親自介紹巡迴展單元，同場加碼放映2022TIDF台灣競賽優等獎《事件現場製造》、評審團特別提及《K的房間——關於世界的創造與毀滅》，為接下來豐富的活動與放映預熱。

花蓮專屬活動「影像讀書會」則將於4月起每週五晚上，在孩好書屋、緩緩書屋舉行。選映2022TIDF「台灣切片｜真實的呢喃：1990s 以降的女性私電影」與「菲律賓獨立紀錄片專題」單元的8部精選作品，並邀請在地文化工作者游家榕與影像工作者 Kawah Umei 連晨輧接力擔任領讀人，與觀眾一同閱讀影片、交流觀影體驗。

2023 TIDF巡迴展將於3月25日起於全台各地接連登場，陸續到訪花蓮、彰化、嘉義、屏東、台中，也預計與新竹、高雄、宜蘭等地的單位合辦精選放映。花蓮場次與活動詳情可見TIDF官網活動頁，其餘各地放映消息將陸續公開，期待大家的參與！更多最新消息請密切關注 TIDF官方網站Facebook專頁 Instagram 

2023 TIDF巡迴展

03.25－05.05 花蓮

04.15－04.30 彰化

05.05－05.14 嘉義

05.06－05.28 屏東

05.26－06.30 台中

2023 TIDF巡迴展「衛星城市」

04.08－04.13 ｜高雄市電影館

05.10－05.15 ｜新竹或者光盒子

10.21－10.22 ｜宜蘭和平街屋2.0

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