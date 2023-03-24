名家論壇》方野／污名化綠能發展，誰在背後搞鬼？

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網路媒體報導中指稱，以化整為零手段切分成每筆2公頃以下，再向台南市府提出地目變更申請，藉此躲避送中央審核，總共取得70公頃農地，使得無米樂故鄉恐成台灣綠能光電重鎮。根據台南市府資料顯示，後壁區總面積約7221.8公頃，其中農業用地總面積5386公頃，2公頃以下的地地僅核准14件面積約6公頃，而且都是不利耕作地，佔農地總面積約0.1%。從這點看來，市府資料與該媒體報導的數據落差極大，但該則報導從頭到尾並未透露資料來源，想要查證也無從查證起。從新聞報導觀之，連可受公評的證據都沒有，就繪聲繪影、煞有介事地，把台南光電業描述的黑影幢幢，該媒體似乎有違新聞人的操守與良知。
至於與農爭地、糧食自給率受到影響也非事實。農委會對於光電用地嚴格規範，除了釋出地層下陷、不利耕作的農地，同時也加嚴可耕作農地發展綠能的限制。該則報導刊登後，農委會第一時間作出澄清，台南市後壁區為優良農地，也是水稻重要產區，並沒有大面積開發設置太陽光電之情形。農業綠能發展一定是在不影響農漁民權益、農漁業發展及生態棲地環境的前提下，以「農業為本、綠能加值」為主軸，逐步發展地面型漁電共生。至於太陽能究竟會不會破壞環境？會不會導致地面成為荒地？其實如果以實際的例子來看，首先，和風力發電產生的低頻噪音相比，太陽能光電板可謂悄然無聲的「安靜能源」。其次，太陽能板使用年限約25至30年，年限長、污染低，更重要的是，如果大家曾到太陽能光電板案場看過，就會發現架設的太陽能板之間是間隙的，陽光可以透過間隙照到底下的植物，因此在光電板拆除後也不會變成一塊荒地。甚至有許多太陽能電板下方養雞、養羊，進行多種用途，讓土地的使用更加活絡，能源轉型與民生產業發展並行，共生共好。
隨著核四公投落幕、核二廠退役，廢核已是趨勢，能源轉型在台灣勢在必行。過去30年的能源政策都慣以核電、化石燃料為主而轉型怠惰，再生能源迄今不到10％，台灣必須在綠能發展的道路上急起直追。過程中必須不斷調整、日趨完善，或許會有犯錯，但在產、官、學共同努力下，一定會越來越好。有心人士企圖藉由抹黑光電，進行政治操作，無論是刻意污名化光電業，又或是因台南是賴清德本命區而被盯上，若因此斬斷了台灣綠能發展的道路，傷害了台灣的未來，這些人能夠擔得起責任嗎？
●作者：方野／資深媒體人
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