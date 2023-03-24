電動車後座有「毛茸茸乘客」！雪橇犬環抱飼主：這樣好涼
牠會不會以後都不想自己跑了！一名中國飼主養了隻阿拉斯加雪橇犬「多多」，近期認為狗狗身材實在太胖，決定要帶牠多多出門活動、減肥，但天氣一天天轉熱，擔心身為長毛犬的牠會被熱暈，於是改在凌晨出門，而方式是飼主騎著電動車疾馳，多多則在一旁放肆狂奔，看起來非常快樂，但牠忘記幫自己保留回家的體力，回程累壞不肯走，飼主這時就想到了「這一招」。
記者李惠婷/綜合報導
影片上傳於15日，飼主說明回程時多多因耗盡體力，待在原地怎麼都不肯前進，平時遇到這等狀況可以直接把牠抱起帶回，可無奈現在還有電動車的問題，於是他首先請多多走上踏板，但小小的踏板果然無法容納，狗狗後腳剛上，前腳便被推至地下，怎麼喬都找不到適合的角度。
飼主靈機一動，他讓多多直立身體跨坐在後座，並用繩子、飼主身體及機車背靠小饅頭將牠固定，接著牠就像人類一般順利坐在後方，當電動車發動的那一刻，多多的毛髮隨著風上下飄動，狗狗本人則面色淡定地左看右看，似乎非常享受。
網友回覆「坐在後面狗模人樣的」、「完了，它愛上了後座的感覺」、「以後就愛上了這種感覺了，不用跑就能感受自由」、「哈哈這個狗狗坐電動車上太帥了」。